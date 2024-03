Ako uvariť pivo: Takto si pripravíte chutné pivo aj doma

Pivo je jedným z najstarších alkoholických nápojov na svete. A taktiež jedným z najpopulárnejších. Varí sa už tisícročia, dokonca známy Chammurapiho zákonník obsahoval zákony, ktoré regulovali výrobu piva. Za tú dobu sa výroba trochu zmenila, no niektoré prvky zostali nemenné. Zároveň sa pivo dostalo do každého kúta na našej planéte. Môžete si ho dopriať v reštaurácii, pekne orosené v krčme, ale aj doma. Skúšali ste si ale pivo niekedy sami uvariť? Nie je to nemožné, potrebujete ale nielen správne suroviny, ale aj kvalitnú výbavu.

Výbava na varenie piva je prvoradá

Domáca výroba piva nie je práve lacná záležitosť. Viete síce na mnohých veciach ušetriť, ale výsledkom bude, že to pre vás bude zbytočne namáhavé. Príkladom môže byť varenie vo veľkom hrnci, kde musíte suroviny neustále miešať. Automatický kotol bude drahší, ale výrazne vám zjednoduší prácu. Ceny kotlov sa líšia, ale viete ich kúpiť už od nejakých 300 eur. Nemusíte ale kupovať celú výbavu, keďže mnohé potrebné veci sa nachádzajú v každej dobrej kuchyni. Čo teda budete potrebovať na varenie piva doma?

kotol

miešadlo na slad

kuchynskú váhu

nádobku s odmerkou

refraktometer (nástroj na meranie obsahu cukru)

nádobu na kvasenie

plastové alebo sklenené fľaše na čapovanie piva

Aký je ten najlepší recept na domáce pivo?

Foto: Kirill Z/Shutterstock.com

Ak ste fanúšikmi piva, dobre viete, že každá značka sa líši chuťou a ďalšími vlastnosťami. Neexistuje tak jeden správny recept na pivo, čo dobre spoznáte, ak sa pustíte do vlastného varenia. Postupne budete skúšať rôzne obmeny, kým nenájdete chuť, ktorá vám najviac vyhovuje. Navyše recepty nezávisia len od vašej chute, ale aj od toho, aké pivo vlastne chcete variť. Líšia sa tak kvasnice, ktoré budete potrebovať. Najjednoduchšia rada je nájsť si recept na internete podľa toho, čo si myslíte, že vám bude chutiť. No a potom už budete len skúšať a ochutnávať, kým ho nedoladíte podľa seba.

Ako sme však spomínali v úvode, základ je zrejmý už naozaj dlho. K vareniu piva potrebujete vodu, slad, kvasnice a chmeľ. Použité slady, chmele a aj kvasnice sa líšia podľa toho, aký druh piva si vyberiete. Pre ležiaky sa napríklad používajú kvasnice pre spodné kvasenie. Následne sa aj proces kvasenia líši podľa druhu piva, keďže spodné kvasenie vyžaduje nižšie teploty od 11 do 15 stupňov.

Varíme pivo

Foto: MD_Photography/Shutterstock.com

Našli ste si recept? Tak sa môžete pustiť do varenia. Základom je slad, ktorý by ste ideálne mali kúpiť už našrotovaný, čo vám taktiež výrazne zjednoduší prácu. Množstvo a aj druh sladu závisí od receptu, aj v našich obchodoch sú dostupné rôzne druhy, takže výber je pomerne veľký.

Keďže máte slad už našrotovaný, úvodný krok varenia piva máte vlastne za sebou a môžete sa pustiť do takzvaného vystierania, kedy vodu zohriatu na požadovanú teplotu dôkladne zmiešate so sladom, čím vznikne pomerne hustá kaša. Po tomto zmiešaní prichádza na rad rmutovanie. To je proces pri ktorom dochádza k štiepeniu škrobov na cukry. Slad sa dva alebo trikrát vyvára. Tento proces trvá pomerne dlho, aj niekoľko hodín.

Potom prichádza na rad cedenie. Pri ňom dochádza v scedzovacej kadi k oddeleniu kvapalnej časti diela od pevných zbytkov sladu. Výsledkom tejto činnosti je číry roztok sladkej chuti. Množstvo vody použité pre cedení sa taktiež odvíja od použitého receptu.

No a následne prichádza na rad chmeľ. Nasledujúci proces sa totiž volá chmeľovar, kedy sladinu postupne dostanete do varu a pridávate chmeľ. Tento proces môže trvať hodinu, ale aj dve. Množstvo chmeľu a použitý chmeľ sa líšia podľa konkrétneho receptu. Počas tejto doby sa do vášho produktu uvoľňujú horké látky, ktoré pridávajú špecifickú chuť, ktorú na pive mnohí milujú.

Foto: Steve Bowers/Shutterstock.com

Po skončení tohto procesu je na čase mladinu ochladiť, pričom chladenie piva by malo byť rýchle. Najlepšie by bolo, ak by ste ho chladili špirálou, ktorou prechádza studená voda. Počas schladzovania dochádza k sýteniu už zachladenej mladiny sterilným vzduchom. Keď je všetko správne vychladené, je čas pridať kvasnice.

To vzniká tým, že do schladenej a prevzdušnenej mladine sa pridajú pivovarské kvasnice. Kvasenie prebieha v kvasnej nádobe a líši sa podľa toho, aký druh piva varíte. Líšia sa druhy kvasníc, dĺžka kvasenia a aj teplota, pri ktorej kvasenie prebieha. Počas kvasenia dochádza k premene skvasiteľných cukrov na alkohol a CO2. Pivo tak získa bublinky a doladí sa jeho chuť. Nezabudnite si refraktometrom odmerať, ako silné pivo ste uvarili.

Po ukončení procesu kvasenia sa pivo schladí a odloží. Nastáva proces ležania (v chladničke), odkiaľ pochádza aj názov ležiak. Doba zrenia piva sa taktiež líši podľa receptu a podľa piva, ktoré ste varili. Pre ležiaky to môže byť aj niekoľko mesiacov. V chladničke by malo pivo zostať pri teplote okolo 5 stupňov a po skončení zretia ho môžete naplniť do fliaš. Nezabudnite pivo nalievať po skle a ideálne na jeden raz.