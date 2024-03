Fico: Ivan Korčok je vojnový štváč, Peter Pellegrini si uvedomuje hodnotu mieru

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podporuje prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho (Hlas-SD) aj v druhom kole volieb. Jeho protikandidáta Ivana Korčoka označil za vojnového štváča, Pellegrini si podľa neho uvedomuje hodnotu mieru.

„Či sa nám niečo nepáči alebo páči na Petrovi Pellegrinim, ide o to, či na čele štátu bude vojnový štváč ako Korčok, ktorý bez zaváhania podporí všetko, čo mu prikáže Západ, vrátane zatiahnutia Slovenska do vojny, alebo umiernený Peter Pellegrini, ktorý si uvedomuje hodnotu mieru,“ povedal premiér vo videu na sociálnej sieti.

Fico uviedol, že Smer-SD nemá prezidentského kandidáta z vlastných radov a podporuje Pellegriniho. Fico kritizuje Korčoka aj za postoje po začatí vojny na Ukrajine. Vytkol mu, že sa podieľal na ohrození bojaschopnosti slovenskej armády, keď Slovensko darovalo Ukrajine „všetko cenné z armády“.

Pellegrini sa vo videu na sociálnej sieti poďakoval za podporu koaličným stranám SNS a Smer-SD. Pripomenul, že súčasná vláda, ktorej je súčasťou, urobila v sociálnej oblasti za päť mesiacov oveľa viac ako vlády za celé predchádzajúce tri roky.

Dnes ma veľmi potešila správa o podpore SNS. A čo sa deje na druhej strane? Slovenské národoštátne záujmy pre mňa budú vždy na prvom mieste, a preto si veľmi vážim podporu SNS. A čo sa deje na druhej strane? Priaznivci Ivana Korčoka otvorene hovoria, že jeho víťazstvo bude znamenať koniec súčasnej vlády. A zjavne sa chystajú svoje hrozby o protiváhe voči vláde naplniť a dostať tým Slovensko do rovnakého chaosu a zmätku, aký tu vládol posledné tri roky. Priatelia, nenechajte si vziať svoje právo, nenechajte za seba rozhodovať iných a príďte si zvoliť svojho slovenského prezidenta

Korčok na sociálnej sieti zopakoval, že o vyslaní vojakov rozhoduje vláda a parlament. „Sám som niekoľkokrát povedal, že som proti vysielaniu našich vojakov na Ukrajinu,“ zdôraznil.

Verím, že ľudia na Slovensku na tieto lacné triky neskočia Tím druhého kandidáta v panike z výsledku stavil už len na dve veci: strašenie a klamanie. Podobnú taktiku zvolil aj Andrej Babiš a nevyšla mu. Verím, že ani ľudia na Slovensku na tieto lacné triky neskočia a história sa zopakuje.

Do druhého kola Korčok postúpil so ziskom 42,51 percenta hlasov a Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb bude 6. apríla.