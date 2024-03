Mikulec priblížil okolnosti zadržania nebezpečného muža na Slovensku

Preverovanie podozrivých osôb prichádzajúcich do schengenského priestoru prechádza štandardnými procesmi, slúžia na to informačné systémy na hraniciach. Pripomenul to exminister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) v súvislosti s výsledkami pondelkovej (25. 3.) Bezpečnostnej rady SR. Pripomenul, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri tejto téme klame a zavádza.

Nie je to dôvod na bezpečnostnú radu, tvrdí Mikulec

Slovenskí policajti konali podľa Mikulca presne tak, ako mali, keď muža zadržali. „Táto osoba bola zadržaná. Bola daná do extradičného konania s Tadžikistanom,“ doplnil. Súd podľa neho neskôr rozhodol, že nie je možné muža vrátiť do krajiny pôvodu. Medzitým požiadal o azyl a odišiel do Nemecka, odkiaľ ho vrátili na Slovensko. Priblížil, že azylové konanie môže prebiehať v rámci zaistenia a muž je zadržaný.

„Nie je to nič, čo by malo predstavovať dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady,“ uviedol Mikulec. Osoba mala byť podľa neho pod dohľadom bezpečnostných orgánov aj Slovenskej informačnej služby (SIS).

Minister vnútra po zasadnutí mimoriadnej bezpečnostnej rady poukázal na to, že v roku 2022 sa na Slovensko dostala vysoko riziková a nebezpečná osoba. Muž pochádza z Tadžikistanu a má trvalý pobyt na Ukrajine. Aktuálne je umiestnený v záchytnom tábore Sečovce a prebieha konanie o jeho extradícii. Šutaj Eštok kritizoval predchádzajúce vlády za to, že umožnili „nekontrolovateľný“ tok pre všetku nelegálnu migráciu.

Na bezpečnostnej rade sa rozhodlo o prijatí mimoriadnych opatrení na veľkých podujatiach spojených s Veľkou nocou. Šutaj Eštok pritom poukázal na to, že teroristický útok v Moskve bol cielený na kresťanskú komunitu.