V obľúbených kozmetických výrobkoch našli vysoké hladiny karcinogénnej látky

Nezávislí laboratórni experti zistili, že v niekoľkých prípravkoch na akné sa nachádza vysoké množstvo rakovinotvornej chemikálie benzénu. Laboratórium Valisure so sídlom v Connecticute uviedlo, že zistilo neprijateľne vysoké hladiny benzénu v niekoľkých voľne predajných prípravkoch na akné a prípravkoch na predpis, ktoré používajú zložku benzoylperoxid. Medzi dotknuté výrobky patrí niekoľko krémov na akné od spoločnosti Clinique, Clearasil, Up & Up a Equate Beauty.

Spoločnosť Valisure tiež podala podnet na Správu potravín a liečiv (FDA), aby stiahla výrobky z trhu, vykonala formálne vyšetrovanie a prehodnotila usmernenia pre toto odvetvie. Zistenia prichádzajú viac ako rok po tom, čo to isté laboratórium zistilo prítomnosť benezénu v 70 percentách testovaných suchých šampónoch.

Nebezpečný benzén

Benzén patrí do skupiny chemických látok nazývaných prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa vyparujú vo vzduchu. Je to známy karcinogén a rozpúšťadlo triedy 1, ktoré by sa nemalo používať pri výrobe liečiv z dôvodu ich toxicity.

Vdychovanie alebo dlhodobé vstrebávanie tejto chemikálie môže mať negatívne účinky na zdravie, pretože spôsobuje abnormálnu aktivitu buniek v tele. Nadmerná expozícia benzénu môže tiež spôsobiť, že kostná dreň nebude produkovať dostatok červených krviniek, čo môže viesť k anémii, ako aj k rakovine krvi - leukémii. Môže tiež ovplyvniť hladinu protilátok v krvi a zabíjať biele krvinky.

Krátkodobé vdýchnutie vysokej koncentrácie benzénu môže spôsobiť nespočetné množstvo nepriaznivých účinkov, ako sú závraty, bolesti hlavy, nepravidelný srdcový tep a za určitých závažných okolností aj smrť.

V roku 2022 spoločnosť Valisure zistila prítomnosť benzénu vo viacerých spotrebiteľských výrobkoch vrátane opaľovacích krémov, dezinfekčných prostriedkov na ruky a suchých šampónov, čo viedlo k stiahnutiu výrobkov spoločností Procter & Gamble a Johnson & Johnson.

FDA povoľuje vo výrobkoch stopové množstvo benzénu do dvoch častíc na milión (ppm). Agentúra na ochranu životného prostredia však varuje, že vdychovanie len 0,4 ppm benzénu zvyšuje riziko vzniku rakoviny, čo má za následok jeden prípad rakoviny na 100 000 ľudí.

Benzén pochádzal z benzoylperoxidu v kozmetike

Spoločnosť Valisure však uviedla, že zistenie benzénu v týchto prípravkoch na liečbu akné sa "podstatne líši" od predchádzajúcich prípadov. David Light, spoluzakladateľ a prezident spoločnosti Valisure, povedal:

"Benzén, ktorý sme našli v opaľovacích krémoch a iných spotrebiteľských výrobkoch, boli nečistoty, ktoré pochádzali z kontaminovaných zložiek. Avšak benzén vo výrobkoch s benzoylperoxidom pochádza zo samotného benzoylperoxidu.“

Vysoké hladiny benzénu sa nenašli len vo výrobkoch na akné, ale aj vo vzduchu okolo inkubovaných výrobkov, čo naznačuje, že karcinogén mohol uniknúť z niektorých balení, čo predstavuje potenciálne riziko vdýchnutia.

Spoločnosť Reckitt, ktorá vlastní Clearasil, vo vyhlásení pre Daily Mail uviedla, že jej produkty sú bezpečné a zistenia, ktoré prezentovalo nezávislé laboratórium, odrážajú skôr nereálne scenáre než reálne podmienky.

Akcie spoločnosti Estee Lauder, ktorá vlastní Clinique, po zverejnení týchto zistení začali klesať. Hovorca spoločnosti Estee Lauder, ktorá vlastní Clinique, uviedol, že benzén sa nepoužíva ako zložka v žiadnom výrobku v portfóliu značky The Estée Lauder Companies. Clinique používa benzoylperoxid v jednom výrobku, ktorý je podľa hovorcu bezpečný na používanie podľa návodu.