Hromadná nehoda na diaľnici si vyžiadala dve obete a 27 zranených

Žena vo veku 52 rokov a dvojročné dieťa zahynuli priamo na mieste nehody. Ďalšie dieťa previezli do nemocnice v život ohrozujúcom stave, uviedol hovorca tamojšej polície v pondelok v skorých ranných hodinách.

Podľa úradov museli diaľnicu úplne uzavrieť v smere na Norimberg až do skorého pondelkového rána v dôsledku troch nehôd, ktoré sa na mokrej vozovke stali v krátkom časovom rozpätí v nedeľu popoludní.

Najprv približne o 16:00 h kolidovalo 17 vozidiel. Niekoľko vodičov údajne sledovalo poškodené vozidlo odstavené na krajnici, v dôsledku čoho sa prestali sústrediť na jazdu a narazili do seba. Dve osoby sa pri tom zranili ťažko a deväť ďalších utrpelo ľahšie zranenia.

Bezprostredne potom narazili zozadu do zastavujúcich sa vozidiel ďalšie, pričom tri z nich zachvátil požiar. Žena a malé dieťa zahynuli a tri osoby utrpeli ťažké zranenia vrátane ďalšieho dieťaťa, ktoré transportovali do nemocnice v kritickom stave. Do bilancie nehody pribudlo aj 11 ľahších zranení.

Približne o pol hodinu neskôr narazili do kolóny ďalšie tri vozidlá, pričom utrpeli ľahšie zranenia tri osoby.

Na mieste zasahovalo veľké množstvo policajtov, hasičov a záchranárov. Podľa bavorského Červeného kríža pristáli na diaľnici aj tri záchranárske vrtuľníky.