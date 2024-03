Huliak: SNS sa k podpore Pellegriniho vyjadrí po koaličných rokovaniach

Povedal to poslanec Rudolf Huliak (SNS). Poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD) si myslí, že Pellegrini presvedčí neúspešného kandidáta Jána Kubiša o podpore. Poslankyňa Martina Holečková (KDH) si nevie predstaviť, ako bude Pellegrini oslovovať voličov Štefana Harabina. Víťaz prvého kola volieb Ivan Korčok má podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) pred sebou kus práce, pretože voliči iných kandidátov sa nemusia prikloniť na jeho stranu. Všetci to uviedli v diskusnej relácii Na telo na televízii Markíza.

„Buď to bude tak, že tí, ktoré podporujú Harabina, dostanú odporúčanie, aby nešli k voľbám, a v takom prípade bude v prezidentskom paláci Ivan Korčok. V prípade, že povedia, aby jeho voliči išli voliť Pellegriniho, tak si do paláca sadne Pellegrini,“ skonštatoval Migaľ. Treťou možnosťou je podľa neho aj to, že SNS odporučí Harabinovým voličom voliť Korčoka. To si však predstaviť nevie.

Bittó Cigániková rozumie SNS, prečo má výhrady voči Pellegrinimu, pretože taktiež pociťuje sklamanie z jeho vyjadrení a tém. „Rozdiel medzi Korčokom a Pellegrinim je ten, že u Pellegriniho je úplne jedno, čo hovorí, lebo on zmení názor podľa toho, ako sa to hodí,“ poznamenala.

Holečková si na Korčokovi cení to, že sa nemení a má jasné postoje. Na rozdiel od Pellegriniho, ktorý svoje názory obracia v čase, poznamenala. Zároveň poukázala na to, že téma vyslania slovenských vojakov na Ukrajinu nie je prezidentskou témou, pretože to musí odsúhlasiť vláda a parlament.

Huliaka mrzí, že Harabin nepostúpil do druhého kola. Nebude mu odporúčať, koho má v druhom kole podporiť. „Sme v pozícii, keď ideme voliť menšie zlo v rámci nášho spektra,“ povedal. Huliak tvrdí, že Harabin sľúbil SNS podporu v eurovoľbách aj najbližších parlamentných voľbách.

Migaľ v relácii kritizoval Korčoka, že do kampane nepriniesol žiadnu tému, iba kritizoval svojho protikandidáta. Huliak chce, aby bol v prezidentskom paláci kandidát, ktorý bude chrániť záujmy Slovenska a Slovákov. Bittó Cigániková a Holečková obraňovali v diskusii Korčoka. Tvrdili, že Korčok bol diplomat, ktorý vždy slúžil Slovensku a zastával jeho záujmy.