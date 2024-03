SNS: Ak má rásť minimálna mzda, musí rásť aj minimálny dôchodok

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) súhlasí s návrhom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) na zvýšenie minimálnej mzdy. Ako podmienku na podporu tohto návrhu si však kladie obnovenie automatu na minimálny dôchodok.

„Slovenská národná strana podporí návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, aby 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve bola minimálna mzda len za podmienky, že koaliční partneri odsúhlasia opätovné zavedenie minimálneho dôchodku vo výške 33 % priemernej mzdy v hospodárstve,“ uviedla v stanovisku SNS.

Národniari pripomenuli, že ešte v roku 2019 sa im podarilo presadiť automat na minimálne dôchodky na úrovni 33 % priemernej mzdy. V súčasnej podobe však už minimálny dôchodok podľa nich nepostačuje kryť potreby dôchodcov. „Veríme, že tak ako my podporíme návrh strany Hlas-SD, podporí ten náš aj Hlas-SD v boji za vyšší minimálny dôchodok tak, ako to bolo v minulosti,“ uviedla SNS s tým, že ak by ich koaliční partneri obišli pri rokovaniach na túto tému, poslanci strany predložia v Národnej rade (NR) SR vlastný návrh riešenia minimálneho dôchodku.

Minister práce v piatok informoval, že jeho rezort predložil do pripomienkového konania balík viacerých legislatívnych návrhov. Jeho súčasťou je aj návrh novely zákona o minimálnej mzde. Tá by mala byť od roku 2026 stanovená na úrovni najmenej 60 % priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve spred dvoch rokov. V súčasnosti je to 57 %.