Národné divadlo Košice prvýkrát uvedie operu Macbeth

Hudobne ju naštudoval šéfdirigent Peter Valentovič, réžiu má na starosti Anton Korenči. Ako TASR z divadla informoval Svjatoslav Dohovič, premiéra dramatickej opery v štyroch dejstvách je v Historickej budove NDKE naplánovaná na piatok (15. 3.) o 19.00 h.

Opera Macbeth z roku 1847 je Verdiho prvým operným titulom, ktorý vznikol na námet anglického dramatika Williama Shakespeara. Ako pripomenul riaditeľ opery NDKE Roland Khern Tóth, ide o temnú drámu moci, tyranie, násilia, paranoje vládcov, ale i nenaplneného manželstva. „Pominuteľnosť moci a bezprávie samovlády s neúprosnou logikou vedú k rozkladu spoločnosti, šialenstvu tyranov a ich pádu. Verdi prepracoval operu pre uvedenie v Paríži v roku 1865 a z tejto verzie prevažne vychádza aj naša pripravovaná inscenácia, ktorá nechce byť len muzeálnou rekonštrukciou slávneho príbehu. Prenáša tento príbeh bližšie k súčasnosti, robí z neho intímnu, osobnú a každodennú drámu, nachádza v ňom aj štipľavý humor,“ povedal.

Podľa Korenčiho má Macbeth zrejme najsilnejší aktuálny politický a spoločenský presah z doposiaľ naštudovaných opier. „Opera, divadlo a umenie by mali okrem estetickej, povedzme dekoratívnej úlohy a samotnej zábavy plniť aj túto úlohu - mali by sa slobodne vyjadrovať k aktuálnym spoločenským a pálčivým otázkam. Okrem toho by mali mať, samozrejme, aj katarznú funkciu, to znamená očisťujúcu od vášní prostredníctvom strachu a súcitu. To všetko táto opera má,“ uviedol.

Divákom sa predstaví obsadenie domácich a hosťujúcich sólistov. V titulných postavách Macbetha a Lady Macbeth alternujú Marek Gurbaľ s Ludovikom Kendim a Tatiana Paľovčíková Paládiová s českou sopranistkou Eliškou Weissovou.