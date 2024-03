Zomrel spevák známy vďaka piesni Hungry Eyes

Eric Carmen zomrel počas uplynulého víkendu, uviedla jeho manželka Amy Carmenová na Carmenovej oficiálnej webovej stránke. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.

„Vedomie, že jeho hudba zapôsobila na mnohých, mu prinášala obrovské potešenie a (táto hudba) bude jeho trvalým odkazom,“ napísala. Zároveň požiadala verejnosť, aby rešpektovala súkromie smútiacej rodiny.

Carmen sa narodil 11. augusta 1949 v Clevelande v americkom štáte Ohio. Spoluzaložil skupinu Raspberries, ktorá svoj debutový album vydala v roku 1972. Táto formácia sa rozpadla v roku 1975 a Carmen sa vydal na sólovú dráhu.

Jeho hit All By Myself z roku 1975 neskôr prespievala kanadská speváčka Celine Dion a zaznel aj vo filme Denník Bridget Jonesovej (2001).

Pieseň Hungry Eyes bola použitá v roku 1987 vo filme Hriešny tanec (Dirty Dancing - 1987), kde hlavné úlohy stvárnili Patrik Swayze a Jennifer Grey.

DPA pripomína aj Carmenove piesne Never Gonna Fall In Love Again a Make Me Lose Control, či Almost Paradise - na ktorej sa podieľal ako skladateľ.

Carmenova manželka Amy svoje vyjadrenie na webe zakončila slovami „láska je to jediné, na čom záleží... verná a navždy“. Ide o citát z jeho albumu Boats Against The Current z roku 1977.

Carmen a Amy uzavreli manželstvo v roku 2016. Spevák bol predtým dvakrát ženatý a zo svojho druhého manželstva má dve deti.