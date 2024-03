KDH do eurovolieb povedie Miriam Lexmann, takto vyzerá kandidátka

Tretie miesto kandidátky obsadí vysokoškolský profesor Gabriel Paľa. Líder kresťanských demokratov Milan Majerský o tom informoval na nedeľňajšej tlačovej konferencii.

Do europarlamentu kandidujú tiež Ján Figeľ, Ivan Štefanec, Branislav Škripek, Mária Červeňová a Slavomír Gregorík. Na kandidátke budú tiež Dávid Skokan, Juraj Mikúš, Karol Mičko, Emil Mucha, Richard Kráľovič, Alena Novotná a Jakub Berčík.

Prioritami hnutia v ďalšom období sú bezpečná Európa, suverénne a prosperujúce Slovensko a dôstojný život pre každého. „V nasledujúcich týždňoch predstavíme, akým spôsobom chceme presadzovať tieto tri priority,“ povedala Lexmann. Kresťanskí demokrati chcú tiež chrániť konzervatívne hodnoty a usilovať sa o dôveryhodnejšiu európsku politiku tak, aby sa ľudom na Slovensku lepšie žilo. Chcú tiež hájiť hodnoty suverenity jednotlivých členských štátov Európskej únie a budú proti zrušeniu práva veta.

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr do nedele do polnoci.