S Navaľného pohrebom sú ťažkosti, hovorí jeho spolupracovník

Dal to do súvisu so štvrtkovým výročným prejavom prezidenta Vladimira Putina vo Federálnom zhromaždení. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na vyhlásenie Ždanova na sociálnej sieti X a na správu agentúry AP.

Podľa Ždanova bolo možné usporiadať pohreb v stredu 28. februára alebo aj v piatok 1. marca. „Ale 29. (februára) sa hrob nekope,“ napísal Ždanov.

Začali teda hľadať pohrebnú sálu a chrám na piatok. „Všade nám odmietali čokoľvek dať,“ posťažoval sa Ždanov. Napokon sa im podarilo zabezpečiť bohorodičný Chrám ikony Utíš môj smútok v moskovskom rajóne Maryno. Pohrebné obrady v chráme budú o 14.00 h (12.00 h SEČ) a Navaľného pochovajú na Borisovskom cintoríne o dve hodiny neskôr.

Pohrebnú sálu sa podarilo nájsť v moskovskom rajóne Novokosino, rozlúčku v nej plánovali na piatok ráno. Avšak neskôr si jej vedenie položilo ako podmienku tichý rodinný pohreb na Chovanskom cintoríne, tlačila na to vraj priamo kancelária moskovského starostu. Rozlúčka v sále tak nakoniec nebude.

Navaľného právnika Vasilija Dubkova, ktorý pomáhal matke zosnulého Ľudmile získať pozostatky, v utorok nakrátko zadržali, keď chcel ísť do márnice. Podľa Ždanova je márnica v týchto chvíľach strážená políciou.

Ždanov sa v rozhovore pre server Meduza odmietol vyjadriť k okolnostiam Navaľného smrti, ale potvrdil slová politikovej spolupracovníčky Marije Pevčichovej, že rokovania o výmene Navaľného za účasti Spojených arabských emirátov a podnikateľa Romana Abramoviča ako sprostredkovateľov boli pred jeho úmrtím v záverečnej fáze. Rusko malo za Navaľného vraj dostať zabijaka pracujúceho pre Federálnu bezpečnostnú službu (FSB) Vadima Krasikova, ktorého väznia v Nemecku.

Navaľnyj zomrel náhle 16. februára po tom, čo mu po prechádzke v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom prišlo nevoľno a odpadol. Podľa jeho spolupracovníkov sa v úmrtnom liste uvádza, že zomrel prirodzenou smrťou. Západní politici a vdova Julija Navaľná zo smrti vinia ruského prezidenta Vladimira Putina. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov pred niekoľkými dňami podľa servera Hromadske vyhlásil, že Navaľnyj zomrel v dôsledku krvnej zrazeniny.