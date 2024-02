Poslanci NR SR odmietli opozičný návrh na nový daňový bonus pre matky

Návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov opozičného hnutia Slovensko neposunula Národná rada (NR) SR v stredu do druhého čítania.

Nárok na nový bonus by mala podľa návrhu matka vyživovaného dieťaťa, ktoré s ňou žije v domácnosti, do dovŕšenia 15 rokov. Uplatniť by ho mohla na príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti. Daňový bonus na matku by sa dal uplatniť spolu s tradičným daňovým bonusom, ako aj daňovým bonusom na zaplatené úroky z úveru na bývanie. Ak by bola daň matky nižšia ako súčet týchto bonusov, rozdiel by jej mal správca dane vrátiť ako preplatok.

Predkladatelia návrhu upozornili, že matky zvyknú mať výrazne nižšie mzdy ako muži a ženy bez detí. Pripomenuli, že podľa posledných údajov majú ženy na Slovensku o 16,6 % nižšie mzdy ako muži, pričom priemerný rozdiel v Európskej únii je 12,7 %. Slovenská republika je v tejto štatistike až na 23. mieste v rámci EÚ.

„Jedným zo zásadných dôvodov, prečo majú tieto ženy nižšie mzdy ako muži, je, že ženy častejšie prerušia kariéru pre starostlivosť o rodinu. Ženy vo všeobecnosti tiež trávia viac času starostlivosťou o rodinu, pracujú na skrátené úväzky, čo má negatívny vplyv na ich kariéru,“ vysvetlili poslanci. Tieto skutočnosti môžu podľa nich negatívne ovplyvniť už aj tak zlú demografickú situáciu na Slovensku. Návrhom na zavedenie nového daňového bonusu chceli túto situáciu zlepšiť.