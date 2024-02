Michalovský Lichtgitter FRP Slovakia dostane investičnú pomoc 1,2 mil. eur

Firma plánuje na východe Slovenska spustiť výrobu plastových roštov vystužených sklenými vláknami (FRP). Investičné náklady by mali prekročiť 6,3 milióna eur a vzniknúť by malo do konca roka 2027 spolu 54 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Lichtgitter FRP Slovakia, ktorý v stredu schválila vláda.

Firma sa pre zriadenie novej prevádzky rozhodla najmä z dôvodu dlhých dodacích lehôt pri dodávkach FRP roštov z Číny. Rošty sa používajú hlavne ako priemyselné podlahy a sú vhodné pre takmer každý druh priemyselného závodu. Z dôvodu vysokej odolnosti proti korózii sa FRP rošty často nachádzajú v chemických závodoch, čistiarňach odpadových vôd a veterných elektrárňach umiestnených na pobreží alebo otvorenom mori. Predpokladaná produkcia novozriadenej prevádzkarne je 2500 ton FRP roštov ročne. Celá produkcia prevádzkarne je určená na export z toho 70 % na trh Európskej únie a 30 % na trhy tretích krajín.

Jediným spoločníkom Lichtgitter FRP Slovakia je nemecká spoločnosť Lichtgitter GFK Verwaltungs. Firma je súčasťou skupiny Lichtgitter, ktorá bola založená v roku 1929 a je jedným z najväčších svetových výrobcov plastových a kovových roštov. Skupina Lichtgitter zahŕňa 27 subjektov so sídlom v Európe, Ázii a USA, v súčasnosti je zastúpená v 17 krajinách a na celom svete zamestnáva približne 1500 zamestnancov. V roku 2021 dosiahla skupina obrat 286 miliónov eur.