Takto si vyrobíte cibuľový olej aj doma, pomáha vlasom aj pokožke

Niektoré domáce „babské“ recepty sú dobre známe, iné takmer neznáme. Medzi ne patrí napríklad aj používanie cibuľového oleja pre krásu, ktorý si viete jednoducho pripraviť aj doma. Dnes vám stručne ukážeme jednoduchý postup a presvedčíme vás, že sa cibuľu oplatí využívať aj mimo kuchyne.

Vypadávanie vlasov je častý problém mužov aj žien. Za bežné vypadávanie vlasov sa považuje 50 až 100 vlasov denne, čo síce môže vyzerať ako veľké číslo, ale bežne si to ani nevšimnete. Z rôznych dôvodov sa ale môže situácia s vypadávaním zhoršovať, či už v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu, stresu, genetiky, nedostatku vitamínov alebo iných problémov.

Kým mnohí v tejto situácií siahajú pro prostriedkoch, ktoré nájdete v obchodoch alebo v lekárňach, pomôcť si môžete aj domácim cibuľovým olejom. Cibuľa totiž obsahuje antioxidanty a vďaka nim dokáže telo bojovať proti voľným radikálom, čo sa podľa výsledkov vedeckých štúdií dá využiť aj pri starostlivosti o vlasy a pokožku hlavy. Nebudete si však hlavu potierať cibuľou, keď oveľa elegantnejšie a jednoduchšie je použiť spomínaný olej.

Čo budete potrebovať na prípravu cibuľového oleja?

200ml kokosového oleja

100-150ml olivového oleja

Polovicu cibule

Šálku bobkových listov

Každá z týchto surovín má v oleji svoje dôležité miesto. Kokosový olej hydratuje, posilňuje vlasy aj vlasové folikuly a podporuje cirkuláciu v pokožke. Olivový olej vyhladzuje vlasový stvol a zabraňuje ďalšiemu poškodeniu. Bobkový list pôsobí proti zápalu, upokojuje podráždenie, taktiež stimuluje rast vlasov a zároveň redukuje nepríjemný zápach cibule. No a význam cibule sme si už priblížili vyššie.

Postup

Cibuľu najskôr olúpte, ale šupky nevyhadzujte. Nakrájajte ju na menšie kocky a ručným mixérom ju rozmixujte. Pridajte bobkové listy a ďalej mixujte, kým vám z toho nevznikne hrubá pasta. Pastu preneste do hrnca a pridajte oba oleje. Zmes pomaly zahrievajte vo vodnom kúpeli. Po chvíli uvidíte, že olej stmavol.

Olej nechajte odležať cez noc a ráno ho po opätovnom zahriatí sceďte pomocou sitka. Majte však na pamäti, že táto zmes je mierne hustá a rýchlo chladne, čo znamená, že bude nejaký čas trvať, kým ju prepasírujete. Potom cibuľový olej prelejte do uzatvárateľnej fľaštičky a môžete ho začať používať ho používať.

Ako používať cibuľový olej

Používanie domáceho cibuľového oleja na starostlivosť o vlasy sa nijako zvlášť nelíši od používania iných prípravkov, takže sa nemusíte báť. Jednoducho si nakvapkajte niekoľko kvapiek do dlaní a olej jemne vmasírujte do hlavovej pokožky. Následne ho tam nechajte pôsobiť aspoň nejakých 30 minút a potom si hlavu môžete umyť. Takto by ste cibuľový olej mali používať dvakrát týždenne, čo vám zaručí najlepšie výsledky. Toto množstvo vám vydrží niekoľko mesiacov, takže ho môžete používať naozaj pravidelne.