Video: Slovenského premiéra v Prahe vypískali. Takto reagoval Fico

Slovenský premiér Robert Fico aj maďarský premiér Viktor Orbán boli vypískaní davom demonštrantov. Stalo sa tak pred utorkovým summitom predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Prahe. Na transparentoch vyzývali Fica, aby išiel do domov do Ruska. Keď slovenský premiér vystupoval z limuzíny, dav skandoval "Fico do basy". Robert Fico išiel ľuďom s úsmevom zamávať.

Pískot a skandování čekaly i na Robeta Fica. Slovenský premiér demonstrantům s velkým plakátem “Fico jdi domů, do Ruska” šel zamávat. pic.twitter.com/SCAbxvxSTd — Filip Harzer (@HarzerF) February 27, 2024

Dôvodom protestov boli vyjadrenia Roberta Fica a Viktora Orbána k vojne na Ukrajine. Medzi lídrami V4 existuje ideologický rozkol, o tom svedčí aj skutočnosť, že poľský premiér Donald Tusk sa pred summitom stretol osamote s českým premiérom Petrom Fialom. Robert Fico a Viktor Orbán sa rovnako stretli bez Tuska a Fialu na pražskom letisku.

Podľa Fica išlo o jedno z najpodstatnejších stretnutí pre budúcnosť V4

Po skončení summitu Fico uviedol, že rokovanie bolo svojím obsahom mimoriadne náročné, ale prejavila sa schopnosť lídrov vidieť do budúcnosti, že vojna na Ukrajine sa raz skončí a stratia sa aj ich odlišné názory. V4 môže byť podľa neho v nasledujúcom období mimoriadne dôležitým regionálnym formátom, informuje spravodajkyňa TASR.

„Áno, máme na niektoré veci rozdielne názory. Ja neverím vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine, verím v okamžité zastavenie paľby, verím v mierové rokovania... Ale o niekoľko rokov táto vojna skončí. Možno tu my nebudeme, ale formát V4 zostáva mimoriadne dôležitý. Čakajú nás vízie, na ktoré budeme musieť reagovať aj v rámci regionálnej spolupráce,“ povedal Fico a ako príklad uviedol rozširovanie EÚ. To bude mať podľa neho významné dôsledky na rozpočet EÚ či kohéznu politiku.

Opäť spomenul aj pondelkovú konferenciu o Ukrajine v Paríži a opakovane jej vyčítal militantnosť. Na to zareagoval český premiér Petr Fiala, ktorý sa na nej tiež zúčastnil, a podľa vlastných slov ju hodnotí „úplne odlišne“. Hlavnou témou parížskeho rokovania bol podľa Fialu mier, ale na jeho dosiahnutie je potrebné podporovať Ukrajinu všetkými prostriedkami vrátane vojenských.

Na otázku, či sa SR zapojí do iniciatívy ČR, ktorá vo svete zháňa muníciu pre Ukrajinu a na Západe sa snaží zaistiť jej financovanie, Fico reagoval slovami, že jeho vláda nebude Ukrajine poskytovať žiadnu vojenskú pomoc, ak ide o zbrane a muníciu zo skladov štátu a armády. Pri komerčnej činnosti však nebude klásť prekážky.

Fico dodal, že stretnutie bolo svojím obsahom mimoriadne náročné, ale jedno z najdôležitejších. „Zažil som aj zasadnutia V4, kde sa mi už chcelo aj zívať a bol som mierne znudený, lebo témy boli príliš technické a neboli zaujímavé... Dnes ste mi nedali ani sekundu na to, aby sme si zazívali alebo mali pocit, že to stretnutie je nudné. Toto bolo jedno z najpodstatnejších stretnutí pre budúcnosť V4,“ povedal Fico svojim premiérskym kolegom.