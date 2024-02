Ministerstvo hospodárstva reagovalo na koniec Bosch na východe Slovenska

Pri rokovaní s nemeckým investorom Bosch bol rezort hospodárstva pripravený urobiť zmeny v rokovacom tíme a pripravené boli i riešenia na výkup pozemkov pre obyvateľov obce Záborské v okrese Prešov na základe nových znaleckých posudkov. V utorok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré tak reagovalo na ohlásené ukončenie výroby eBike pohonov spoločnosti Bosch od marca 2024.

Tieto kroky však už podľa rezortu nedokázali zmeniť rozhodnutie spoločnosti Bosch ovplyvnené trhovými faktormi. Preto sa zastaví i príprava priemyselného parku v Záborskom.

„Informovala som spoločnosť Bosch, že rezort hospodárstva je pripravený rokovať o akejkoľvek budúcej spolupráci, ktorá by priniesla pracovné miesta do regiónov Slovenska,“ upozornila ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).

Podnikanie spoločnosti Bosch na Slovensku podľa rezortu reaguje na klesajúci dopyt po elektrobicykloch. Firma preto urobila strategické rozhodnutie a nebude rozširovať svoje výrobné prevádzky, čím sa zastavili aj rokovania o potenciálnej investícii pri obci Záborské na východnom Slovensku. Spoločnosť Bosch podľa MH zároveň potvrdila, že zastavuje výrobu vo svojom existujúcom závode v Petrovanoch, čo tiež súvisí s poklesom dopytu. „Ďalších viac ako tisíc zamestnancov tejto spoločnosti pracujúcich na Slovensku v inom výrobnom sektore sa tieto rozhodnutia nedotknú,“ dodalo MH.

K ukončeniu výroby motorov do elektrobicyklov sa vyjadril aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), podľa ktorého to nie je príjemná správa pre východné Slovensko. O zamestnanosť v tomto regióne sa Tomáš neobáva s odkazom na investíciu automobilky Volvo pri Košiciach. „Potrebujú len priamo do Volva takmer 5000 zamestnancov a ďalších 12.000 si táto investícia vyžiada v rôznych obslužných činnostiach, či už subdodávateľskom parku alebo podobne,“ priblížil minister.

Tomáš dodal, že do dvoch týždňov oznámi „obrovský projekt“ z Európskeho sociálneho fondu za 300 miliónov eur, ktorý bude obsahovať osem aktivít, ako pomoc ľuďom so zamestnaním. „Neobávam sa, že by to spôsobilo nejakú vysokú nezamestnanosť nielen na východnom Slovensku, ale aj na Slovensku ako takom,“ dodal minister.