Fiala a Tusk neplánujú vyslať vojakov na Ukrajinu

Na spoločnej tlačovej konferencii po približne jedenapolhodinovom rokovaní premiéri vyhlásili, že budú naďalej pomáhať Ukrajine v boji proti Rusku, ale nasadenie ich vojakov na Ukrajinu „nie je na stole“.

„Poľsko nepredpokladá vyslanie svojich jednotiek na územie Ukrajiny,“ povedal Tusk. Dodal, že ide spoločný postoj dvoch krajín, ktoré sa „v pomoci Ukrajine v jej vojenskom úsilí angažujú viac ako väčšina.“

„Nemyslím si, že by sme mali dnes špekulovať o budúcnosti, o tom, či nastanú okolnosti, ktoré zmenia tento postoj. Dnes by sme sa mali sústrediť – ako to robia vlády Poľska a Česka – na maximálnu podporu Ukrajiny v jej vojenskom úsilí,“ povedal poľský premiér.

Tusk ďalej uviedol, že ak by sa v pomoci Ukrajine angažovali všetky krajiny Európskej únie tak ako Poľsko a Česká republika, „možno by nebolo potrebné diskutovať o iných formách podpory“.

Podľa Fialu sa v ČR o vyslaní vojakov na Ukrajinu neuvažuje. Dôležitejšie je podľa neho „pomôcť Ukrajine brániť sa proti agresii Ruska, aby neboli naplnené ciele režimu Vladimira Putina“. Dodal, že je to dôležité pre Európu, globálnu bezpečnosť a pre svet ako taký. Aby Ukrajina zvíťazila, je potrebné podporovať ju všetkými spôsobmi, a to vojensky, humanitárne a finančne, dodal Fiala.