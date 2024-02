Fiala: Moje názory na Ukrajinu sú opačné ako Ficove, chcem mu to povedať do očí

„Moje názory sú dlhodobo známe. Je jasné, že sú presne opačné, než aké prezentoval teraz Robert Fico,“ uviedol Fiala. Pripomenul, že keď sa predseda vlády SR rozhodol ísť položiť kvety na hrob Gustáva Husáka, nijako to nekomentoval. Ficove nedávne výroky o vojne na Ukrajine si však podľa neho komentár vyžadujú.

„Všetci si želáme mier, ale k mieru je jediná cesta. Že zabránime agresorovi, aby naplnil svoje ciele, a nebudeme ustupovať nespravodlivosti, agresívnej vojne, zlu a pomôžeme nespravodlivo napadnutým. Pomôžeme im brániť sa. K mieru nikdy neviedlo to, že zložíme zbrane, schováme sa a ustúpime agresorovi,“ povedal Fiala a dodal, že práve ČR a SR majú skúsenosti s tým, čo znamená, keď sa ustupuje agresívnym režimom. Mier sa tým podľa neho dosiahnuť nedá.

„Nemôžem prijať ani tie naratívy, ktoré ukazujú na to, že snáď tými, ktorí konflikt rozdúchavajú, sú Ukrajinci či vari západné krajiny,“ rozhorčil sa Fiala. Je podľa neho jasné, že vinníkom je Rusko. „Stačí mať otvorené oči, aby sme videli, kto je tu obeť a kto je agresor, a podľa toho aj musíme postupovať,“ dodal predseda českej vlády so slovami, že to chce Ficovi povedať z očí do očí.

Napriek týmto nezhodám je podľa neho nutné, aby s Ficom viedol dialóg. „Lepšie je sa spolu rozprávať než nerozprávať. Sme susedné krajiny, musíme viesť dialóg, aj keď si v niektorých veciach nerozumieme,“ uzavrel český premiér.

Fico v sobotu v prejave k druhému výročiu ruskej invázie na Ukrajinu povedal, že stávka Západu na víťazstvo Ukrajiny vo vojne s Ruskom zlyhala, ale západné krajiny si nedokážu priznať, že ich stratégia predlžovania konfliktu masívnou podporou Ukrajiny a sankciami proti Rusku nefunguje. Jednou z príčin invázie na Ukrajinu podľa neho je aj údajné oklamanie Rusov, že sa NATO nebude rozširovať na východ. Vojna sa podľa jeho slov začala v roku 2014 „vyčíňaním ukrajinských neonacistov“.