Kde všade sú zverejnené vaše fotografie? Takto to rýchlo zistíte

Webová stránka, ktorá si u používateľov získala povesť „najnebezpečnejšej stránky na internete“, ponúka možnosť vyhľadať všetky vaše fotografie, ktoré kedy boli zverejnené v online priestore.

Stránka PimEyes funguje na princípe rozpoznávania tvárových čŕt na vložených fotografiách a ich následného vyhľadávania na podobných fotkách. Softvér je poháňaný umelou inteligenciou, ktorá vám do pár sekúnd poskytne výsledky vyhľadávania.

The most disturbing AI website on the internet.



Upload a photo of a person, and AI will find ALL of the images of that person across the internet. pic.twitter.com/ac6A1xRxQi