Ako strihať jablone: Jednoduchý návod v 8 krokoch

Vplyvom vyšších vonkajších teplôt sa naše záhrady prebúdzajú, takže aj záhradkári by už mali pripraviť svoje náradie a postarať sa o svoju záhradu. Tam patrí aj strihanie ovocných stromov, pričom tými asi najpopulárnejšími u nás sú jablone. A prečo ich vlastne musíte strihať? Jednak je to kvôli správnemu tvarovaniu stromu, ktoré pomáha dobrej úrode. Navyše tak zabezpečíte lepšiu cirkuláciu vzduchu a aj dostatok slnka. No taktiež takto strom ozdravujete, keď odstrihnete nezdravé konáre.

Kedy strihať jablone?

Foto: wideonet/Shutterstock.com

Jablone je najlepšie strihať koncom jesene alebo začiatkom jari. Ideálne zhruba 2 týždne po posledných mrazoch. Jarné strihanie má ešte jednu výhodu. Púčiky sú nielen ľahšie viditeľné a rezateľné, ale rany po strihaní sa aj rýchlejšie zahoja.

S výraznejším rezom a strihaním by ste mali počkať niekoľko rokov. Strom by ste totiž nemali strihať skôr ako 3 roky po jeho zasadení. Za tú dobu sa už strom v záhrade usadil. Taktiež sledujte, aký tieň vrhá váš strom. Ak už vrhá veľký tieň na rastliny a stromy navôkol, taktiež by ste ho už mali prestrihať. Čo na to budete potrebovať? Nožnice, určite aj teleskopické nožnice na konáre, možno aj pílku na hrubšie konáre. Jabloň by mala mať pyramídový a kužeľovitý tvar s kratšími konármi v hornej časti, aby sa slnečné svetlo dostalo k spodným konárom. Po rezoch a strihaní nezabudnite aplikovať stromový balzam alebo vosk na ošetrenie rán.

Ako strihať jablone?

Foto: JIL Photo/Shutterstock.com

Strihanie jabloní môže pôsobiť komplikovane, ale nie je to tak. Musíte len dodržať niekoľko princípov, aby ste strom nielen ozdravili, ale aj prevzdušnili, presvetlili a zabezpečili si tak na jeseň dobrú a zdravú úrodu. Zhrnuli sme to do týchto 8 bodov:

Odstráňte choré, poškodené alebo odumreté konáre – ak sú konáre suché, krehké a ľahko sa lámu, sú už odumreté a musíte ich odstrániť. Choré konáre spoznáte tak, že môžu mať inú farbu. Zlomené a inak poškodené konáre spoznáte na prvý pohľad. Konáre strihajte až po najbližší puk, kde je drevo ešte zdravé. Prerezávanie konkurenčných vetiev stredového konára – jablone by mali mať jeden stredový rastúci konár ktorý vyrastá z kmeňa. Ak z neho vyrastá viacero konkurenčných konárov, potom vyberte ten zdravší a silnejší a zvyšok vyrežte tak, aby strom zostal silný. Prerezávanie postranných konárov – podľa veľkosti vašej jablone by mala mať 2-6 silných postranných konárov, ktoré vyrastajú zo stredového a sú v rovnomernom vzájomnom rozostupe. Ak sú dva blízko seba, ten slabší odstráňte. Dbajte aj na to, aby rástli smerom hore. Ideálne uhol je 50° od kmeňa. Ak je to menej, konár môže váha ovocia ťahať dole. Ak je to viac, na konáre nemusí byť ovocie. Strihajte výhonky a vertikálne rastúce konáre - ak výhonky alebo konáre rastú v blízkosti základne kmeňa, zastrihnite ich tak, aby sa zachoval tvar. Odstráňte aj vertikálne rastúce konáre. Tieto totiž akurát čerpajú živiny zo stromu a nebudú rodiť. Takéto výhonky a konáre by nemali rásť pod korunou stromu. Presvetlite strom a odstráňte zle rastúce konáre - najprv identifikujte vetvy rastúce smerom nadol. Potom ich orežte, pretože nebudú schopné uniesť váhu plodov. Orežte aj všetky vetvy rastúce dovnútra, aby sa netreli o iné vetvy. Týmto navyše presvetlíte korunu. Odstráňte konáre vyrastajúce z jedného miesta – na strome často nájdete miesta, z ktorých súčasne vyrastá niekoľko konárov. Tieto si navzájom konkurujú, čo obmedzuje ich rast aj potenciál. Vyberte z nich ten najzdravší a ostatné odstrihnite. Konár by totiž nebol schopní živiť všetky tieto menšie vetvičky. Skráťte vetvy – keď už je strom ozdravený, presvetlený a prevzdušnený, už je rad na udržaní jeho tvaru a veľkosti. Aby jednotlivé konáre zosilneli a rástli do hrúbky, musíte ich skrátiť. Vďaka tomu na strome nebudete mať dlhé vetvy náchylné na zlomenie. Skracujte už jednoročné výhonky a to až o tretinu. Uistite sa však, že tieto rezy vykonávate tesne nad púčikom, ktorý smeruje von, aby mal strom zdravý tvar. Doprajte kvetným pukom dostatok miesta – na niektorých miestach môžete mať príliš veľa plodonosných výhonkov vedľa seba, čo môže spôsobiť, že plody nebudú mať dostatok miesta. Ak je vetva slabšia, môže ju to na jeseň zlomiť pod váhou plodov. Vzdialenosť medzi nimi by mala byť ideálne zhruba 10cm.

Ak dodržíte tieto jednoduché kroky, budete maž v záhrade silné a zdravé stromy, ktoré by vám mali prinášať dobrú úrodu. Nezabúdajte však ani na ďalšiu starostlivosť ako ošetrovanie, polievanie, prebierku poškodených plodov a podobne.