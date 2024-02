Balíky od tejto spoločnosti nepreberajte, viacerým Slovákom prišli škatule s papierom či handrami

Viacerí Slováci sa stali obeťami spoločnosti, ktorá od nich vylákala peniaze prostredníctvom balíkov na dobierku. V e-mailoch a SMS správach dostali výzvu na prebratie balíka, pričom odosielateľom je spoločnosť FAN Courier. Ako však uviedli používatelia sociálnych sietí, po zaplatení si v balíkoch našli veci, ktoré si neobjedli, prípadne boli balíky vyplnené kusmi papiera či oblečenia.

Na snímke správa od Slovenskej pošty o odoslaní balíka od spoločnosti FAN Courier, Foto: FB/HAKA proti PODVODNÍKOM

V správach je uvedené, že balík doručí Slovenská pošta a je potrebné naplatiť sumu, ktorá sa zvyčajne pohybuje od 30 do 60 eur. Ako uviedla jedna z oklamaných pre portál Aktuality.sk, správa vyzerala dôveryhodne. „Najprv mi prišla správa cez aplikáciu Slovenskej pošty, že mi bude doručený balík od FAN Courier s dobierkou 38 eur. Potom mi prišla aj SMS. Vyzeralo to veľmi dôveryhodne, no keďže som vedela, že som si nič neobjednávala na dobierku, bola som si istá, že to je podvod,“ uviedla Adriana.

Keď Adriene prišiel balík s rozmermi približne 30x40 centimetrov, odmietla ho od kuriérky prevziať. „Keď som jej povedala, že je to podvod, uložila zásielku na poštu. Až keď som volala na poštu a povedala som im, že som si nič neobjednala, tak tú zásielku vrátili,“ dodala Adriana.

Balíky obsahujú nesprávny tovar alebo bezcenný odpad

Na podvod upozornili členovia skupiny HAKA proti podvodníkom na Facebooku. Niektorí uviedli, že očakávali objednaný mobilný telefón. Po správe od FAN Courier však zaplatili za balík, v ktorom našli hodinky. Spoločnosť zákazníkom uviedla, že nevedia dohľadať objednávku a ďalej nekomunikuje.

Monika na sociálnej sieti uviedla, že jej manžel si objednal notebook, no miesto neho prevzala balík s hračkou. Ďalší zákazníci našli v balíkoch staré oblečenie, napríklad obnosené svetre či tričká. Zuzana v komentári uviedla, že po zaplatení si v zásielke našla iba papieriky.

Foto: FB/HAKA proti PODVODNÍKOM

„Fan courier je jedna z najhorších firiem, takmer každá zásielka je podvod… Vždy je tam niečo iné, ako malo byť. Keď tam aj príde niečo, čo tam malo byť, tak je to obyčajná handra, alebo haraburda. Nedá sa to nikde vrátiť, často sú údaje na vrátenie buď v nejakej azbuke, v poľštine, alebo v inom jazyku. Niekedy len prelepia zásielku z iného štátu, ktorá bola nedoručená a vrátená späť a pošlú to niekomu inému,“ dodal Jozef.

Podľa Aktualít firma FAN Courier nie je vedená v registri Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Policajné prezídium zatiaľ podnety na FAN Courier neeviduje. Spotrebitelia, ktorí sa stali obeťami podvodu, by mali kontaktovať políciu.

Podvody s falošnými balíkmi sa množia