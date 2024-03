Ako účinne odplašiť kuny z dvora

Okolo domov sa bežne vyskytujú rôzne hlodavce a iné živočíchy. O niektorých ani neviete a dokonca je ich prítomnosť v záhrade žiadaná. O iných sa ale dozviete a rozhodne ich doma mať nechcete. Medzi tieto tvory patrí aj kuna. Mnohí si myslia, že to je hlodavec, ale nie je to tak, len pripomína hlodavca. Ťažkosti s kunami asi mnohí z vás poznajú dobre – prehryznuté káble v aute, zahrdúsené sliepky, výkaly nad sadrokartónom a podobne. To sú veci, ktoré doma mať nechcete. Ako teda kunu odplašiť zo svojho pozemku?

Zaistite výbehy pre sliepky a kurníky

Kuny často páchajú najviac škody práve tam, kde sa pri domoch chovajú sliepky. Je to malý predátor, ktorý dokáže jednoducho sliepky zabiť, rovnako dokáže napáchať škody aj na vajciach, ktoré znášajú nosnice. Ak doma sliepky chováte, je dôležité zabezpečiť ako ich výbeh, tak aj kurník.

Kuna je prefíkaný tvor a dokáže prekonať aj prekážky. Keď teda zabezpečujete výbeh pre sliepky, musíte to jednak spraviť s predstihom (ideálne ešte predtým, ako si tam sliepky nasťahujete), ale tiež naozaj poctivo. Pri drevených plotoch dbajte na to, aby neboli poškodené. Oveľa lepšie je ale použiť drôtený plot alebo pletivo. Pozor tiež na to, aby mal drôtený plot čo najmenšie oká, ktorým sa kuna nedokáže pretiahnuť. Plot musí byť pevne ukotvený a zabezpečený tak, aby sa pod ním kuna nevedela podhrabať. Pod plotom môžete zakopať napríklad záhonový obrubník.

Foto: Rudmer Zwerver/Shutterstock.com

Kuna je nočný tvor a teda loví najmä v noci. To pre vás znamená, že ak máte sliepky a na noc ich zatvárate do kurníka, musíte ho dobre zabezpečiť hlavne na noc. Sliepky tak nezabúdajte zatvárať a pomôcť si môžete aj plašičkami. Tie vydávajú tóny, ktoré sú kunám nepríjemné. Prípadne použite nahrávky predátorov, čo kuny účinne odplaší. V noci ich môže odplašiť aj intenzívne svetlo, takže môžete na výber a kurník použiť reflektor so snímačom pohybu. Pri sliepkach nevyužívajte chémiu, ale na odplašenie môžete použiť rastliny, ktoré sú pre kuny nepríjemné – kôpor, rozmarín, mätu, eukalyptus a ďalšie.

Nelákajte kuny k sebe domov

Možno o tom ani neviete, ale svojím životným štýlom si k sebe kuny sami lákate. Stačí vonku nechávať vyhodené jedlo alebo aj jednoducho dostupné kompostovateľné potraviny z kuchyne. Dávajte si tak pozor, ako vyhadzujete odpadky. Zabezpečte nielen smetné nádoby, ale aj kompost, separovaný odpad (napríklad tetrapaky) a podobne.

Ak nechováte iné zvieratá, môžete využiť aj chémiu na odplašenie, prípadne rôzne pasce. Existujú aj pasce, ktoré kuny odchytia a vy ich následne môžete ich vypustiť do prírody. Ak chcete využiť prírodné prvky, môžete opäť na svojom pozemku vysadiť vyššie spomínané rastliny, ktoré sú pre kuny nepríjemné. Prípadne na niektoré miesta vylejte trochu octu. Jeho vôňa dokáže kuny taktiež odplašiť. Môžete využiť aj nejaké mätové alebo eukalyptové roztoky.

Veľmi dobre pomôže aj pes

Pes je možno tým najjednoduchším riešením. Je to najlepší priateľ človeka, skvelý spoločník a navyše aj vynikajúci strážca. Kuny sa vám budú vyhýbať, keď doma budete mať psa, ktorého vnímajú ako predátora. Nie je to však len jeho pach, ale odplaší ich aj jeho štekot, takže ak šteká v noci, nehnevajte sa naňho, možno vám práve odplašil škodcov. No a v neposlednom rade u vás doma drží stráž, takže ak sa tam aj nejaká kuna objaví, dokáže ju poriadne popreháňať a odradiť od toho, aby to u vás skúšala niekedy nabudúce.