JDS: Problémom udržateľnosti dôchodkov je najmä 2. pilier, nie 13. dôchodky

V utorok na to upozornila Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), podľa ktorej by sa mala v tomto volebnom období prijať legislatíva, ktorá by podporila možnosť zvyšovať dôchodky do budúcnosti cez daňovú úľavu v 3. pilieri.

Dobrovoľnosť sporenia na dôchodok s daňovými úľavami je spoločne s prvým priebežným pilierom podľa JDS základom dlhodobej udržateľnosti dôchodkov na základe solidarity, zásluhovosti aj ochoty podieľať sa zo súčasných príjmov na výške svojho dôchodku v budúcnosti. Predseda JDS Michal Kotian upozornil, že výplata 13. dôchodkov zhoršuje verejné financie o 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), no 2. pilier odoberá z dôchodkov v súčasnosti viac ako dvojnásobok, teda skoro 1 % HDP.

Podporiť a stabilizovať by sa podľa JDS mal prvý dôchodkový pilier. „Zároveň sa pri zavedení 2. piliera v roku 2005 deklarovalo, že ľudia, ktorí budú poberať dôchodky aj z prvého, aj z druhého piliera, ich budú mať vyššie. Toto je však lož, platí to iba pre ľudí, ktorí zarábajú minimálne dvojnásobok priemernej mzdy,“ uviedol Kotian.

JDS sa tiež nepáči zavedený systém v 2. dôchodkovom pilieri, v ktorom straty znášajú sporitelia a fondy majú zabezpečené príjmy z poplatkov. „Nie je to krásne podnikanie, keď vždy zarobíte a ešte vám to garantuje štát? A to aj v prípade, keď vaši klienti prerobia 900 miliónov eur, zarobíte minimálne na poplatkoch,“ dodal Kotian.

JDS tvrdí, že dôchodky treba ďalej zvyšovať, aby sa Slovensko dostalo na priemernú úroveň percentuálneho podielu vyplácaných dôchodkov na HDP. „Za rok 2021 vykazuje Eurostat pre Slovensko pomer 8,5 % HDP, pričom priemer krajín EÚ je viac ako 13 % HDP,“ upozornili dôchodcovia.