Ridley Scott bude režírovať životopisný film o skupine Bee Gees

Scott údajne rokuje o režírovaní filmu o týchto populárnych hitmakeroch, pričom na projekte sa ako výkonný producent podieľa jediný žijúci člen skupiny Barry Gibb, a producent filmu Bohemian Rhapsody (2018) Graham King. Žiadne podrobnosti o scenári alebo obsadení neboli zatiaľ zverejnené.

Filmári však budú mať prístup k archívom na základe dohody, ktorú filmové štúdio Paramount uzavrelo s Gibbovou rodinou v roku 2019, uvádza The Guardian.

Bratia Gibbovci - Barry, Maurice a Robin - sa narodili na britskom ostrove Man a vyrastali v Manchestri. Rodina sa neskôr presťahovala do Austrálie. Skupina Bee Gees svoj prvý album vydala v roku 1965. Do rodiny patril aj spevák Andy Gibb, ktorý zomrel v roku 1988 ako 30-ročný.

Po návrate do Spojeného kráľovstva v roku 1967 dosiahli Bee Gees popularitu vďaka hitom ako „How Can You Mend a Broken Heart“, „Jive Talkin“ či „Tragedy“. Z ich soundtracku k filmu Horúčka sobotňajšej noci (1977) sa predalo vyše 40 miliónov kusov.

Maurice Gibb zomrel v roku 2003, Robin Gibb v roku 2012.

Ridley Scott (86) má na konte filmy ako Votrelec (1979), Blade Runner (1982), Legenda (1985), 1492: Dobytie raja (1992), G.I. Jane (1997), Gladiátor (2000), Hannibal (2001), Prometheus (2012), Marťan (2015), Klan Gucci (2021) či Napoleon (2023).