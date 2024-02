Česká speváčka Lenka Filipová, autorka hitu Zamilovaná, jubiluje

Narodila sa 14. februára 1954 v Prahe do umeleckej rodiny. Jej mama bola učiteľkou hudobnej výchovy, prvé akordy na gitare ju naučil strýko Vladimír. „Gitara ležala u nás doma opretá o stenu, a tak som ju jednoducho zobrala do ruky. Mala som deväť rokov,“ spomína na svoje hudobné začiatky legendárna speváčka.

Hru na gitaru študovala na pražskom konzervatóriu a potom aj v Paríži na prestížnej Medzinárodnej hudobnej akadémii.

Už ako šestnásťročná vystúpila na prvom koncerte v pražskej Viole. Začínala ako moderátorka v Československom rozhlase. Účinkovala v divadle Semafor, hosťovala v programe Karla Gotta, hrala s orchestrom Karla Vágnera, ako aj so skupinou Flop Karla Zicha.

Prelomovým sa pre Lenku Filipovú stalo stretnutie s francúzskym skladateľom a spevákom Francisom Cabrelom, s ktorým sa stretla počas štúdia v Paríži. Práve on je autorom jej prvého hitu Zamilovaná, ktorý otextoval Zdeněk Rytíř. Nahrala ho 13. novembra 1980.

Prvú LP platňu vydala v roku 1982 s názvom Zamilovaná. Od roku 1984 vystupovala s vlastnou skupinou Domino. V roku 1984 jej vyšla druhá LP platňa s názvom Lenka, na ktorej boli hity Věnování, Ty jsi ten pravý a Prý se tomu říka láska. V roku 1984 vyšla aj exportná verzia jej piesní v angličtine a francúzštine s názvom Quo vadis. V roku 1986 pridala tretiu štúdiovú LP platňu Řeka života s hitmi I to málo zato stálo, Řeka života a Málo mám.

V roku 1988 vydala štvrtú platňu Částečné zatmění srdce s hitmi Částečné zatmění srdce, V šálku čaje na Srí Lanku, Za všechno může čas a Toulavý valčík. Zároveň v roku 1988 získala Grand Prix na gitarovom festivale v Holandských Antilách.

Vďaka svojej všestrannosti dostala v roku 1988 ponuku, aby na medzinárodnej piesňovej súťaži Veľká cena Eurovízie (Eurovision Song Contest) reprezentovala Švajčiarsko. Vystúpiť mala s piesňou Ne partez pas sans moi. Krátko pred odletom ale nedostala povolenie vycestovať, a tak ju nahradila vtedy ešte máloznáma Celine Dion, ktorá súťaž s touto piesňou vyhrala a odštartovala svoju úspešnú dráhu.

V roku 1990 vydala Lenka Filipová LP platňu nahrávok klasických skladieb Concertino 1. Mala veľký úspech, keď jej predaj prevýšil 500 tisíc nosičov. Pokračovanie, Concertino 2, vyšlo koncom roku 1995.

Úspešné 80-te roky zhodnotila na prvej kompilácii Lenka Filipová 1982 – 1992. Aj ďalšie vydané albumy mali u poslucháčov úspech - Svět se zbláznil z roku 1997 s hitmi Sluneční vítr a Jenom blázni se radujou, Lidové písničky z roku 1998, ako aj platňa Za všechno může láska z roku 1999.

Nové milénium začala v roku 2003 vydaním albumu Tisíc spůsobů jak zabít lásku, v novembri 2005 jej vyšla dvojkompilácia The Best Of Lenka Filipová.

V novembri 2008 vyšlo prvé DVD a koncertný album s názvom DVD a CD Live. Ešte pred tým - 26. júna 2008 - bola Lenka Filipová predskokankou koncertu Celine Dion v Prahe.

V novembri 2010 vyšiel album s klasickou hudbou Concertino a v decembri 2013 koncertný album Concertino Live. V novembri 2014 vydala trojdiskovú kompiláciu Best Of. Z decembra 2018 je nový štúdiový album Oppidum, ktorý ponúkol 12 piesní oživujúcich príbehy z keltskej minulosti.

V auguste 2020 vydala Kytarovou školu Lenky Filipové, ktorá obsahuje 18 lekcií výukového videa a notového zápisu.

Speváčkou a skladateľkou je aj jej dcéra Lenny (vlastným menom Lenka Filipová ml.). Spolu s Lenny nahrala v januári 2021 skladbu Samotní nejsme nic.

Pri príležitosti životného jubilea obľúbenej speváčky Lenky Filipovej jej tento mesiac Supraphon vydáva v reedícii debutový album Zamilovaná, ktorý vyšiel po prvýkrát v roku 1982.