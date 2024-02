Futbalový zápas sa skončil tragicky: Hráča zasiahol blesk

Sobotňajší prípravný futbalový zápas v Indonézii sa skončil tragicky. Tridsaťpäťročného hráča zasiahol počas stretnutia blesk a na následky zranenia zomrel v miestnej nemocnici.

Podľa denníka Daily Mail sa incident udial v meste Bandung na západnej Jáve. Video na sociálnych sieťach ukazuje moment, keď počas zápasu medzi tímami FC Bandung a FBI Subang zasiahol hráča Septaina Raharju blesk, po ktorom padol na trávnik. Ako informovala na webe miestna stanica PRFM News, Raharja po incidente ešte dýchal, no po prevoze do nemocnice zomrel na následky silných popálenín.

Svedkovia udalostí uviedli, že obloha bola zamračená a na štadióne pršalo predtým, než náhle udrel blesk.

Je to ďalší tragický incident v indonézskom futbale. Vlani zasiahol blesk mladého futbalistu počas turnaja hráčov do 13 rokov v Bojonegore na východnej Jáve. Mladík utrpel zástavu srdca, no aj vďaka rýchlej pomoci zdravotníkov prežil.