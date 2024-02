Úradníci z éry Busha a Trumpa žiadajú zvrátenie Bidenovho rozhodnutia o vývoze plynu

Desiatky bývalých úradníkov z posledných dvoch republikánskych administratív v Spojených štátoch vyzvali v pondelok Kongres, aby v záujme podpory globálnej stability zvrátil rozhodnutie o pozastavení schvaľovania vývozu skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Prezident Joe Biden, demokrat, koncom minulého mesiaca pozastavil schvaľovanie nových projektov v oblasti vývozu LNG, aby jeho administratíva mohla preskúmať vplyv tohto rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia na životné prostredie. Biden konal po tlaku environmentalistov, ktorí sa obávajú emisií skleníkových plynov a znečistenia, ktoré vzniká pri výrobe LNG. Tridsaťpäť úradníkov vrátane Ricka Perryho a Dana Brouillettea, ministrov energetiky za bývalého prezidenta Donalda Trumpa, sa obrátilo na zákonodarcov, ktorí predsedajú výborom pre energetiku a zahraničné veci v Snemovni reprezentantov a Senáte.

„Je nevyhnutné, aby sme tento krok zvrátili a pokračovali v presadzovaní našich hospodárskych, energetických a geopolitických záujmov a zároveň boli na čele k pokroku v oblasti životného prostredia,“ uviedli bývalí úradníci v liste.

Vývoz skvapalneného zemného plynu z USA do Európy sa zvýšil po tom, ako Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu. Do konca desaťročia sa očakáva jeho zdvojnásobenie v rámci už schválených objemov.

Snemovňa reprezentantov USA má v stredu (14. 2.) hlasovať o návrhu zákona, ktorý by zbavil ministerstvo energetiky právomoci schvaľovať vývozy a odovzdal by ju nezávislej Federálnej komisii pre reguláciu energetiky. Legislatíva by pravdepodobne narazila na prekážky v Senáte, ktorý kontrolujú demokrati. Senátor Joe Manchin, demokrat, ktorý je však proti pozastaveniu, minulý týždeň novinárom povedal, že nechce nikomu brať právomoci.

List bol zaslaný aj predstaviteľom Bidenovej administratívy. Námestník ministra energetiky David Turk minulý týždeň novinárom povedal, že administratíva rokuje so spojencami a partnermi a nemá obavy o dodávky plynu do budúcnosti.