Musk odmieta tvrdenie Ukrajiny, že ruská armáda má prístup k Starlinku

Musk to uviedol v statuse zverejnenom na sieti X, pričom reagoval na vyhlásenie ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR), podľa ktorej Rusko v okupovaných oblastiach Ukrajiny využíva služby Starlink. HUR ako dôkaz zverejnila audiozáznam rozhovoru dvoch ruských vojakov z 83. útočnej brigády v Ruskom okupovanej Doneckej oblasti.

HUR nešpecifikovala, koľko terminálov podľa nej Rusko má, ani ako ich mohlo získať. Hovorca HUR Andrij Jusov však povedal, že používanie Starlinku Rusmi sa stáva „systémovým“.

Musk vo svojom statuse píše, že správy, podľa ktorých spoločnosť SpaceX predáva terminály Starlink Rusku, sú „kategoricky nepravdivé“.

„Pokiaľ vieme, ani jeden Starlink nebol predaný Rusku - priamo ani nepriamo,“ napísal na sociálnej sieti X.

Na podozrenia, že Rusko môže využívať terminály Starlink zakúpené cez sprostredkovateľov, Musk neodpovedal.

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.