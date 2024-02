Legendy AC/DC prídu na Slovensko, vystúpia v rámci turné Power UP 2024

Práve dnes ohlásila skupina AC/DC koncertné Power Up Tour Europe 2024, ktoré nazvali podľa ich najnovšieho albumu Power Up, vydaného v novembri 2020. AC/DC odohrajú 21 koncertov v desiatich európskych krajinách a v zozname nechýba ani Bratislava. Na letisku vo Vajnoroch sa predstavia 21. júla. Predaj vstupeniek sa začne 16. februára. TASR informovala PR manažérka Erika Barkolová.

Power Up bude prvým turné Austrálčanov po ôsmich rokoch. AC/DC vystúpia v zostave Brian Johnson (spev), Angus Young (sólová gitara), Stevie Young (rytmická gitara), Matt Laug (bicie), podľa správ zvnútra kapely by mal byť novým basgitaristom na turné Chris Chaney, ktorý v zostave nahradí Cliffa Williamsa.

Skupina AC/DC je na scéne už 50 rokov. Založili ju bratia Youngovci v austrálskom Sydney v novembri 1973. Prvý koncert odohrali 31. decembra 1973 v Sydney. Vo februári 1975 vydali debutový austrálsky album High Voltage. V roku 1976 skupina presídlila do Anglicka a v júni realizovali prvé britské turné, o rok neskôr aj v Spojených štátoch. Úspešné boli ich albumy Highway To Hell (1979) a Back In Black (1980). V novembri 2014 vydali šestnástu štúdiovku s názvom Rock Or Bust a v novembri 2020 sedemnásty album Power Up. Predaj ich platní celosvetovo prevýšil 200 miliónov kópií. V roku 2003 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.