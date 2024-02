Údenie syra je jednoduchšie, ako by ste si mysleli!

Údený syr je obľúbenou pochúťkou, po ktorej radi šiahame počas nákupov. Viete ale o tom, že jeho príprava vôbec nie je zložitá? Ak máte doma udiareň alebo napríklad gril s možnosťou údenia (takých je už dnes na trhu kopa a ak doma máte gril, je veľká šanca, že v ňom dokážete aj údiť), rýchlo a pohodlne si údený syr pripravíte aj sami doma. Navyše si sami vyberiete, aký syr to bude a aké príchute mu dodáte.

Tentoraz naše tipy nebudú o nejakom konkrétnom recepte, kde by ste mali dbať na gramáž surovín a podobne. V prvom rade si vyberte syr, aký vám vyhovuje. môže to byť eidam, dobrá je aj gouda, skvelý a známy je oštiepok a podobne. Jednoducho siahnite po tom, po čom váš jazyk túži. Dôležité ale je syr spracovať tak, aby sa dobre zmestil do črievok na údenie. Ideálne je tak syr nastrúhať hrubým strúhadlom. Je to lepšie a jednoduchšie ako kocky či pásiky, lebo vám v tom prípade nezostanú v črievkach voľné miesta.

Ak máte syr už nastrúhaný, môžete ho údiť len tak, ale taktiež to môžete využiť na to, aby ste si syr dochutili. Opäť záleží len a len na tom, aké chute máte radi. Klasické príchute sú napríklad provensálske bylinky, červená paprika, korenie alebo aj cesnak. S týmito určite nespravíte krok vedľa. Ale ak by ste chceli experimentovať s inými, pokojne môžete. Nastrúhaný syr zmiešajte s koreninami a môžete ho tlačiť do črievok na údenie.

Čo sa týka črievok na údenie, na trhu je viacero druhov z rôznych materiálov – textil, celulóza, kolagén, prírodné materiály a podobne. Siahnite po takých, aké vám vyhovujú. Nemusíte dbať na cenu, črevá totiž nie sú vôbec drahé a napríklad za balík 25 kusov textilných čriev dáte niečo cez 10 eur. Ak zvolíte celulózové (papierové) črievka, tie si pred použitím namočte do vody. Zmäknú a potom sa s nimi lepšie pracuje. Črievka po natlačení syra nezabudnite zaviazať.

No a potom už len zostáva samotné údenie. Či používate udiareň alebo gril, na tom nezáleží postup je približne rovnaký a nelíši sa veľmi od iného údenia. V prvom rade si dajte pozor na otvorený oheň a to najmä v prípade, že používate gril. Rovnako si dajte pozor na príliš vysoké teploty. Pri údení syra by ste mali mať teplotu približne 60°C, môže byť aj o málo vyššia, ale nie príliš vysoká.

Údenie by malo trvať 5-6 hodín, aby sa syr dobre vyúdil. Keď bude hotový, vyberte ho von a nechajte na vzduchu. Keď syr vychladne, môžete ho vybrať z črievka a ochutnať. Syr môžete následne skladovať v chladničke, ale nemal by tam byť príliš dlho. Niekoľko dní ale vydrží, zhruba 1 týždeň. Doba a spôsob skladovania tiež závisia od toho, aký syr ste si na údenie zvolili. Žiaden by ste však nemali baliť do fólie, keďže syr potrebuje vzduch. Namiesto toho využite radšej napríklad papier na pečenie.