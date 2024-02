Najlepšia odpoveď na drzé správanie: Táto veta je silnejšia ako urážky

Občas sa ocitneme v nepríjemnej situácii, keď si z vás priateľ alebo kolega vystrelí a povie uštipačnú poznámku. Vtip na váš účet vás môže priviesť do rozpakov alebo spôsobí zbytočný hnev. Ako však riešiť takéto situácie bez toho, aby to vyústilo do konfliktu alebo viedlo k nepríjemnej atmosfére?

Odborníčka na etiketu, ktorá študovala na Harvarde Sara Jane Ho prezradila magické slová, ktoré dokážu takéto situácie vyriešiť úctivým spôsobom. Ho je tiež hviezdou relácie Mind Your Manners (Pozor na spôsoby) na streamovacej službe Netflix.

Ho, ktorá sa pýši tým, že presne vie, aké slová použiť v každej konverzácii, prezradila, že jedna otázka vám pomôže, keď sa k vám niekto správa drzo.

"Si v poriadku?"

Ako uviedla v rozhovore pre CNBC, ak sa k vám k niekto správa hrubo, opýtajte sa ho: "Si v poriadku?" Odborníčka vysvetľuje, že dôvod, prečo sa človeka, ktorý vás práve urazil, pýtate, či je v poriadku, signalizuje, že aj keď ste komentár nebrali osobne, vadí vám to a neželáte si to. "Ak by to bol priateľ, ktorý povedal niečo zlé, zvyčajne sa naňho pozriem poviem: "Si v poriadku?," povedala Ho.

Ďalej upozorňuje, že dôležitú úlohu zohráva aj to, akým tónom to bolo povedané. Keď sa kamaráta pýtate "Si v poriadku?", vyslovte to priateľsky a nie ostrým tónom. Podľa expertky kamarátovi nemusíte nič vracať urážlivým tónom. Dajte najavo, že sa o neho staráte a chcete veci uviesť na správnu mieru.

Okrem týchto troch slov je správnou reakciou aj mlčanie, najmä ak osoba, ktorá vtipkovala alebo vás urážala, nie je z vášho úzkeho kruhu priateľov. "Často mám pocit, že keď sa ľudia správajú hrubo, najlepšie je jednoducho nič nehovoriť. Nechajte každého, nech sa utápa vo svojom nevhodnom správaní," dodáva Ho.

Bez ohľadu na to, kto negatívny komentár vyslovil, nezabudnite, že ho nesmiete nechať, aby vám pokazil náladu. "Dôkazom najväčšej sily je ukázať, že druhá osoba nad vami nemá moc," hovorí Ho.