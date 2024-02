Action sťahuje z predaja zdraviu škodlivé výrobky. Skontrolujte si, či ich nemáte doma

Obchodný reťazec Action sťahuje z predaja zdraviu škodlivé kuchynské náčinie. Súprava obsahuje nadmerné množstvo látok, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko, informuje Action na svojej stránke. Zákazníci by si mali skontrolovať, či tieto produkty nemajú doma a za žiadnych okolností by ich nemali používať.

Výrobca PENGO SPA sťahuje 3-dielnu sadu kuchynského náčinia so žulovým efektom, ktorá boli v predaji v obchodoch Action na Slovensku aj v Česku od júna 2023 do januára 2024. Týka sa to výrobkov s EAN kódom 8003512787676. Podľa výrobcu produkt obsahuje nadmerné množstvo primárneho aromatického amínu, ktorý môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie.

Podrobné údaje o stiahnutom výrobku:

Názov produktu: SADA KUCHYNSKÉHO NÁČNIA - PLAST

EAN kód: 8003512787676

Číslo produktu: 7410500

Číslo produktu Action: 3014754

Číslo šarže: Q 116784

Foto: action.com

Číslo šarže je možné nájsť na visačke produktu. „V prípade, že vlastníte tento produkt s číslom šarže Q 116784, prestaňte ho používať a vráťte ho do predajne Action. Bude vám vrátená plná suma, aj keď už nemáte doklad o kúpe,“ uvádza Action.

Čo sú to primárne aromatické amíny

Primárne aromatické amíny sú organické zlúčeniny, ktoré kombinujú aromatické jadro s amínovou skupinou. Niektoré aromatické amíny sú mutagénne a patria medzi chemické látky uznané za karcinogénne alebo pravdepodobne karcinogénne.

Najčastejšie sa na prítomnosť primárnych aromatických amínov testujú výrobky prichádzajúce do kontaktu s potravinami. Ide najmä o polyamidové (nylonové) kuchynské výrobky, ako napríklad lyžice, vidličky, špachtle, naberačky či metličky.