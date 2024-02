Lexmann: Belgicko nevyšlo Slovensku v ústrety pri vyšetrovaní prípadu Chovanec

Je neakceptovateľné, že sa prípad slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel po zásahu polície na letisku v belgickom Charleroi vo februári 2018, naťahuje už šiesty rok, a to aj vinou Slovenska. Uviedla to v utorok poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann (EPP), ktorá žiada euroinštitúcie, aby pomohli pri vyšetrovaní tohto prípadu, informuje spravodajca TASR.

Poslankyňa sa vyjadrila k medzištátnej sťažnosti zo strany Slovenska v prípade smrti Jozefa Chovanca v Belgicku. Ako povedala pre TASR, je neakceptovateľné, že sa tento prípad naťahuje už šiesty rok.

„Je to aj vinou našej krajiny, ktorá sa nie vždy a včas postavila za práva svojho občana. Spravodlivosti musí byť učinené zadosť. Zaslúži si to zosnulý Jozef Chovanec a má na to nárok predovšetkým jeho manželka a celá rodina,“ skonštatovala Lexmann.

Podľa nej je neprijateľné, že podľa predchádzajúcich stanovísk belgickej prokuratúry nebude vyvodená žiadna trestnoprávna zodpovednosť za neprimerané správanie sa belgických policajtov voči Chovancovi. Jedna z policajtiek navyše podľa kamerových záznamov počas zásahu hajlovala.

„Už pred niekoľkými rokmi som sa obrátila na Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí dohliadla na dovyšetrenie tohto prípadu. Na pôde Európskeho parlamentu som iniciovala zahrnutie prípadu do kapitoly o právnom štáte v Belgicku. Apelovala som aj na riadne vypočutie priameho svedka zatknutia a vyvlečenia Jozefa Chovanca z lietadla na letisku v Charleroi. Avšak svedka Romana Behúla ako priameho účastníka diania belgická polícia nebrala na vedomie,“ upozornila poslankyňa.

Dodala, že spolupracovala aj s bývalým ministrom spravodlivosti SR Viliamom Karasom, aby Slovensko požiadalo belgickú stranu o ďalšie nevyhnutné expertízne úkony, lebo slovenskí forenzní experti po preskúmaní dôkazov spochybnili postupy a závery belgickej strany. Belgicko všetky tieto podnety ignorovalo.

Lexmann tvrdí, že je dôležité, aby sa Slovenská republika jasne postavila za svojho tragicky zosnulého občana a konala kroky v prospech dôsledného, spravodlivého a transparentného vyšetrenia prípadu vrátane potrestania vinníkov.