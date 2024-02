Tento ranný zvyk vám spomaľuje metabolizmus a vyvoláva bolesť hlavy

Zubná kefka, šálka kávy alebo mobil – čo je prvá vec, po ktorej siahate hneď po prebudení? Ak je to posledná zo zmienených možností, možno nastal čas na zmenu.

Manipulovanie s mobilom hneď ráno po prebudení zhoršuje vaše zdravie vo viacerých ohľadoch. Najviac na to však doplatí metabolizmus a nervová sústava.

Doplatia na to nervy aj trávenie

Ako vo videu zverejnenom na sociálnej sieti TikTok informuje neurologička Jane Bowringová, prezeranie obsahu na mobile nadmerne stimuluje nervovú sústavu. „Nemali by ste to robiť, lebo to zvyšuje hladinu dopamínu, čo má nadmerne stimulačné účinky na mozog a nervy,“ vysvetľuje Bowringová.

Elektromagnetické pole, ktoré vyžarujú smartfóny, má podľa neurologičky negatívny vplyv aj na metabolizmus, následkom čoho „sa do buniek uvoľňuje nadbytok vápnika cez napäťovo riadené vápnikové kanály, a telo spotrebuje viac horčíka, aby znížilo hladinu vápnika,“ informuje Bowringová.

Tento proces podľa lekárky ovplyvňuje celodenný metabolizmus a úroveň energie. Z pôsobenia elektromagnetického poľa vás navyše môže rozbolieť hlava.

Displej mobilu a inej elektroniky navyše vyžaruje modré svetlo, ktoré narúša cirkadiánny rytmus a podľa Bowringovej „podáva mozgu informáciu, že je pravé poludnie“.