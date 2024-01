Toto je 10 najbezpečnejších áut, aké si dnes môžete kúpiť

Keď si vyberáte nové auto, do úvahy beriete viacero faktorov a to nielen cenu, ale aj prevádzkové náklady a ďalšie. Medzi tými najdôležitejšími je bezpečnosť, keďže chcete chrániť nielen seba a svojich blízkych, ale aj ľudí navôkol. Mohlo by sa zdať, že je náročné vybrať si bezpečné auto, ale existuje systém, ktorý je zameraný práve na hodnotenie bezpečnosti áut.

Možno ste sa už stretli so skratkou NCAP, ktorá označuje európsky program posudzovania nových vozidiel. Tento program hodnotí bezpečnosť áut pred ich uvedením na trh a to v niektorých ohľadoch. Hodnotí ako bezpečnosť posádky, tak aj chodcov. Následne udeľuje body na škále od 0 do 400, pričom čím vyššie skóre, tým bezpečnejšie auto.

Teraz sa pozrieme na 10 tých najbezpečnejších áut v Európe na základe hodnotenia a zoradíme ich podľa celkového skóre

Tesla Model S – 368 bodov

Foto: BoJack/Shutterstock.com

Najbezpečnejším modelom podľa Euro NCAP je aktuálne populárny elektrický Model S automobilky Tesla. Dosiahol úroveň ochrany chodcov 85% a úroveň bezpečnostných asistentov až 98%. Ochrana dospelých pasažierov a aj ochrana detí presahuje 90%. Táto automobilka je už dlhodobo pozitívne hodnotená najmä vďaka svojim systémom.

Tesla Model Y – 364 bodov

Foto: Viktor Prymachenko/Shutterstock.com

Rovnako aj väčší Model Y boduje v hodnotení bezpečnosti. Za bezpečnostné systémy získalo 98% a za ochranu dospelých cestujúcich 97 %. Ochrana detí v aute dosiahla 87% a ochrana chodcov 82%. Model tak potvrdzuje dobré bezpečnostné vlastnosti Tesla vozidiel a to hlavne v oblasti asistenčných systémov.

Lexus RX – 357 bodov

Foto: haryanta.p/Shutterstock.com

Model RX je tiež bezpečným vozidlom, pričom v oblasti asistenčných systémov dosahuje 91%, rovnako ako menší NX model. Je však lepší v ostatných oblastiach, kde dosahuje lepšiu úroveň ochrany chodcov (na úrovni 89%) a aj ochrany posádky. To platí ako pre dospelých pasažierov (90%), tak pre deti (87%).

Subaru Outback – 356 bodov

Foto: Creativa Images/Shutterstock.com

Ak ste fanúšikmi SUV, Subaru Outback by mohlo byť vašou voľbou. Boduje v každej oblasti a z pohľadu bezpečnostných asistentov to je podľa Euro NCAP na 95%. Ochrana chodcov si získala 84%, ochrana dospelých pasažierov 88% a ochrana detí 89%. V tomto sa dokonca auto radí medzi tie najlepšie.

Lexus NX – 352 bodov

Foto: PuccaPhotography/Shutterstock.com

Už spomínaný menší model automobilky Lexus, ktorý ale taktiež dobre boduje. S 91-percentnou ochranou dospelých cestujúcich a 87-percentnou ochranou detí by to mohlo byť ideálne rodinné SUV pre tých, ktorí dbajú na bezpečnosť. Ochrana chodcov je na úrovni 83% a za asistenčné systémy auto získalo 91%.

Mercedes EQE – 350 bodov

Foto: Teddy Leung/Shutterstock.com

Aj najznámejšia nemecká automobilka má zastúpenie v rebríčku najbezpečnejších áut. Boduje 95% ochranou dospelých pasažierov, 91% ochranou detí a aj 83% ochranou chodcov. Za bezpečnostné asistenčné systémy auto získalo 81%. Auto obsahuje komunikačný systém Car-to-X, ktorý komunikuje s ostatnými vozidlami a informuje vodičov o potenciálne nebezpečných situáciách na ceste.

Nissan Qashqai – 347 bodov

Foto: Zoran Karapancev/Shutterstock.com

Auto, ktoré sa po Európe pravidelne umiestňuje v rebríčkoch najpredávanejších, je aj jedno z najbezpečnejších. Boduje 91% ochranou pasažierov a to ako dospelých, tak aj detí. Bezpečnostné asistenčné systémy sú na úrovni 95%. Akurát za bezpečnosť chodcov si auto vyslúžilo slabšie hodnotenie 70%.

Genesis G80 – 346 bodov

Foto: Just dance/Shutterstock.com

V rebríčku sa umiestnili aj menej známe modely a jedným z nich je aj tento luxusný kórejský sedan. Ako asi tušíte, v oblasti bezpečnostných asistenčných systémov tento model získal 91%. Ochrana dospelých pasažierov je na úrovni 91% a ochrana detí na úrovni 87%. Rovnako má trochu nižšie skóre za ochranu chodcov a to 77%.

Polestar 2 – 345 bodov

Foto: VanderWolf Images/Shutterstock.com

Polestar je značka patriaca pod Volvo a je to badať na dizajne a aj na bezpečnosti. Obzvlášť chválené boli jeho aktívne bezpečnostné systémy, ako aj ochrana dospelých cestujúcich s 93%. Ale ani ochrana detí s 89% na tom nie je zle. Bezpečnostné systémy si získali 83% a ochrana chodcov má skóre 80%. Model 2 tak patrí medzi najbezpečnejšie elektrické autá.

Subaru Solterra – 345 bodov

Foto: Zoran Karapancev/Shutterstock.com

Aj ďalší SUV model automobilky Subaru si vyslúžil miesto v top 10. Rovnaký je aj model Toyota bZ4X, avšak s odlišným dizajnom. Rovnako ako Outback, aj tu nájdete kvalitné bezpečnostné systémy so skóre 91%. Ochrana dospelých pasažierov je na úrovni 88% a ochrana detí zas 87%. Ani ochrana chodcov 78% nie je vôbec zlá.