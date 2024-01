6 vecí, ktoré treba očakávať po opustení narcistického partnera

Vzťah s osobou s narcistickou poruchou osobnosti sa spočiatku javí ako rozprávkový. Partner alebo partnerka vás zahŕňa dotykmi a komplimentmi, sľubuje vám krajšie zajtrajšky a teší sa z vašej prítomnosti.

Skôr či neskôr však v takýchto vzťahoch dochádza k prudkému zvratu, keď sa narcis mení na nepredvídateľného, vypočítavého a neznášanlivého človeka. Jeho polovička neustále čelí ponižovaniu, osočovaniu a kritike, čo po čase vedie k odlúčeniu.

Ak ste si mysleli, že vaše zbohom je posledný krok vo vzťahu k narcisovi, boli ste na omyle. Po ukončení vzťahu s ním totiž môže nastať niektorá zo šiestich situácií.

1. Napíše vám správu alebo mail

Po rozchode sa narcis na krátky čas odmlčí, no nepotrvá to dlho. Nečakajte ľútosť ani ospravedlnenie – jediné, čo takáto osoba cíti po vašom odchode, je urážka a hnev, že ste si také niečo dovolili.

Po týždni alebo mesiaci sa preto pripravte na to, že vás expartner kontaktuje. Môže to byť formou SMS správy, mailu alebo telefonátu. Obsah sa líši – môže ísť o „náhodnú“ spomienku na vás, článok, o ktorý sa chce podeliť, alebo udalosť, na ktorú vás chce pozvať. Cieľom je zistiť, či odpoviete, čo mu vydá jasný signál, že nad vami ešte nestratil kontrolu.

2. Ohováranie

Váš odchod nikdy nehodí len tak za hlavu. Narcistický partner dá všetkým jasne najavo, že vy ste boli príčinou častých hádok vo vzťahu, vy ste sa málo snažili a vy ste mu ublížili.

Pomstychtiví jedinci sa môžu pokúsiť o vašu diskreditáciu. Zo strachu z toho, že navždy stratili vašu priazeň a obdiv, o vás začnú šíriť lži len preto, že neznesú myšlienku na to, že by ste sa mohli mať dobre aj bez nich.

3. Bude vás sledovať

Sledovanie sa môže odohrávať v prenesenom aj priamom zmysle. Narcistický partner môže po rozchode osloviť nič netušiacich spoločných známych, aby mu sprostredkovali informácie o vás a vašom novom živote.

Nerobí to preto, lebo mu na vás záleží, hoci to môže tvrdiť. V skutočnosti vás chce mať pod dohľadom pre prípad, že by vás v budúcnosti mohol potrebovať.

4. Manipulácia

Ďalší zo spôsobov, akým si vás narcis bude chcieť získať späť, je to, čo mu ide najlepšie – manipulovanie. Povie vám, že sa zmenil, že svoje problémy rieši s odborníkom, a že keď sa vrátite, všetko bude inak. Urobí všetko preto, aby vám dodal aspoň kúsok nádeje, a keď podľahnete, znovu vás zničí.

5. Vzbudí vo vás ľútosť

Sám narcis alebo jeho priatelia vám dajú vedieť, že sa po vašom odchode necíti dobre. Prechádza veľkou krízou, postihla ho depresia, prišiel o prácu – čokoľvek, čo vás prinúti ho ľutovať.

Empatický človek reaguje na takéto správy so súcitom, no akonáhle dôjde k obnoveniu vzťahu, správanie narcisa sa vráti do starých koľají. Cyklus sa môže zopakovať niekoľkokrát, kým si obeť uvedomí, že situácia sa nezlepšuje, a pomôže jedine úplné prerušenie kontaktu.

6. Už má za vás náhradu

Našiel si ju ešte predtým, ako ste povedali zbohom. Narcis nedokáže byť celkom sám. Vždy má poruke partnerov alebo partnerky, ktoré mu dodávajú pocit dôležitosti. Nikdy ste preňho neboli niečo extra, využil vás len ako prostriedok na dosiahnutie chvíľkového uspokojenia.

Ešte horšie ako to, že vás rýchlo nahradí, je skutočnosť, že svoju novú „lásku“ bude prezentovať na verejnosti tak, aby vás čo najviac zranil. Narcistické osobnosti sa tiež vyžívajú v milostných trojuholníkoch. Súboj dvoch osôb o ich priazeň im dodáva pocit dôležitosti a výnimočnosti.

Trápi ho, že ste odišli?

Jednoduchá odpoveď na túto otázku je nie. Narcis k vám nikdy necítil lásku v pravom zmysle tohto slova, preto mu nikdy nebudete chýbať. Jediné, o čo z jeho pohľadu prišiel, je vaše zbožňovanie a úcta, a tie sa dajú nahradiť.

Akákoľvek snaha o váš návrat je len spôsob, ako vám ďalej ubližovať pre vlastné uspokojenie. Osoby s poruchou narcistickej osobnosti si ani po rokoch neuvedomia, čo vo vás stratili.