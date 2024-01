BMW už počíta s elektromobilmi ako s hlavným zdrojom svojho rastu

„Bod zlomu pre spaľovací motor už nastal,“ povedal Mertl a dodal, že podľa jeho názoru bol prekročený minulý rok. Predaje spaľovacích automobilov sa ešte nejaký čas udržia na súčasných úrovniach a potom mierne klesnú, pokračoval Mertl, pričom odkázal na environmentálne regulácie, ktoré obmedzia ponuku týchto áut.

Výrobcovia automobilov sú pod tlakom, aby zvýšili ponuku elektrických vozidiel, keďže od polovice budúceho desaťročia sa začnú v mnohých častiach sveta, od Číny po Európsku úniu a niektoré štáty USA, uplatňovať zákazy predaja nových automobilov so spaľovacími motormi.

BMW dosiahlo v minulom roku 15-% podiel predaja plne elektrických vozidiel. Do roku 2026 ho plánuje zvýšiť na 33 %, k čomu má pomôcť šesť nových modelov v rámci produktovej línie „Neue Klasse“ učenej len pre elektrické vozidlá. Automobilka do jej rozbehu investovala miliardy eur v snahe vyrovnať technologické zaostávanie voči konkurencii. Mertl dodal, že predajné marže BMW pri autách so spaľovacím motorom a plne elektrických vozidlách sa nevyrovnajú minimálne do roku 2026, pričom poukázal na vyššie náklady súvisiace so zavádzaním nových technológií pre batérie.

Automobilka podľa neho zotrváva pri svojom pláne predať do roku 2030 tri milióny vozidiel s maržou 8 % až 10 %. Tento konzervatívny cieľ je nižší v porovnaní s maržou za rok 2023, očakávanej na úrovni približne 10,3 %.