Americký herecký veterán John Malkovich oslavuje sedemdesiate narodeniny

Dnes (9. decembra) bude mať John Malkovich, americký herec a držiteľ viacerých filmových ocenení vrátane nominácie na Oscara a Zlatý glóbus, 70 rokov.

Narodil sa 9. decembra 1953 v meste Christopher v americkom štáte Illinois. Jeho matka Joe Anne Malkovichová vlastnila miestne noviny a otec Daniel Leon Malkovich pracoval ako štátny riaditeľ ochrany prírody. Jeho starí rodičia mali chorvátsky pôvod.

V čase jeho dospievania by len málokto predpokladal, že sa z náladového a introvertného chlapca stane svetoznámy herec. Na strednej škole sa zaujímal predovšetkým o šport a hudbu. Mal problémy s nadváhou a aby sa dostal do školského futbalového tímu, schudol v priebehu desiatich týždňov 30 kilogramov.

Až na univerzite Eastern Illinois University, kde študoval problematiku životného prostredia, sa začal venovať divadlu natoľko, že štúdium nedokončil. V roku 1976 sa stal členom divadelnej spoločnosti Steppenwolf Theatre Company, v ktorej strávil sedem rokov. Následne sa presťahoval do New Yorku, kde získal cenu Obie za výkon v divadelnej hre True West.

Do sveta filmu sa prepracoval cez rôzne televízne projekty. Prvú veľkú filmovú príležitosť dostal v roku 1984 v dnes už legendárnom filme Miesta v srdci. Za herecký výkon bol nominovaný na Oscara. V tom istom roku sa objavil aj vo filme Vražedné polia. Popri tom si na Broadwayi zahral po boku Dustina Hoffmanna v hre Smrť obchodného cestujúceho, za čo získal cenu Emmy. Hra mala taký úspech, že o rok neskôr z nej vznikol aj rovnomenný televízny film.

Hlavné postavy stvárnil vo filmoch Sklenený zverinec (1987) a Nebezpečné známosti (1988), v ktorom si zahral spoločne s Michelle Pfeifferovou či Umou Thurmanovou. Zaujal aj účinkovaním v snímkach O myšiach a ľuďoch (1992), Netvor (1996), Portrét dámy (1996), alebo Muž so železnou maskou (1998).

Do kroniky svetovej kinematografie sa všestranný herec zapísal účinkovaním vo filme V koži Johna Malkovicha z roku 1999. Režisér Spike Jonze a scenárista Charlie Kaufman nakrútili film, v ktorom sa dá na 15 minút cez dvere jedného mrakodrapu dostať do hlavy herca Johna Malkovicha. Z exkurzov do hlavy známeho herca sa vo filme stane závislosť. S dvojicou Jonze a Kaufman neskôr spolupracoval aj na snímke Adaptácia (2002).

Jeho talent neostal nepovšimnutý ani ďalšou kultovou filmárskou dvojicou. Bratia Joel a Ethan Coenovci ho obsadili do špionážnej komédie Po prečítaní spáľte (2008). K celosvetovej popularite dopomohli Malkovichovi aj postavy, ktoré stvárnil v akčných filmoch S nasadením života (1993) či Con Air (1997).

S Bruceom Willisom a Morganom Freemanom účinkoval v akčných filmoch Red: Vo výslužbe a extrémne nebezpeční (2010) a Red 2 (2013). Predstavil sa aj v kriminálnej dráme Bullet Head (2017) či v akčnom filme 22. míľa (2018). V tom istom roku účinkoval so Sandrou Bullockovou v dráme V Pasci. Pri thrilleroch zotrval aj nasledujúce roky, keď sa objavil vo filmoch Preživší (2021), V zajatí mysle (2022), Cesta pomsty (2022) či Americká spravodlivosť (2023). V roku 2023 účinkoval aj

v dvoch komédiách. Vo francúzskej Pán Blake k vašim službám a americkej Bláznov raj.

Prostredníctvom Malkovichovho hlasu prehovorila aj nuda v dokumentárnom filme Bloody mondays & strawberry pies (Mizerné pondelky a jahodové koláče, 2008), v ktorom jeho autorka Coco Schrijberová cez viacero postáv z rôznych sociálnych kontextov a kultúrnych zázemí skúmala nudu v ľudskom živote.

Na Slovensku Malkovicha premiérovo privítal v auguste 2018 Festival Viva Musica!, na ktorom sa predstavil v sprievode orchestra s projektom Rozprava o slepcoch. Dielo, ktoré spájalo hudbu a hovorené slovo, vzniklo na motíve románu O hrdinoch a hroboch argentínskeho spisovateľa Ernesta Sabata. Malkovich vystúpil v júli 2022 aj v českom Kroměříži v divadelnej hre Hudobný kritik.

V rokoch 1882 až 1888 bol ženatý s americkou herečkou Glenne Headlyovou. So svojou súčasnou partnerkou - režisérkou talianskeho pôvodu Nicolettou Peyranovou má dve deti. Vo vyššom veku sa vrátil na divadelné oddelenie Štátnej univerzity v Illinois, kde získal bakalársky titul v odbore dráma.