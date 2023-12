Najväčšie lži, ktoré piloti hovoria pasažierom

Ak často lietate do zahraničia, určite ste sa už aspoň raz stretli s meškaním letu. V takýchto chvíľach zvyknú piloti prisľúbiť cestujúcim, že zameškaný čas dobehnú počas letu.

V skutočnosti však ide o lož. Ako totiž prezradil jeden pilot na diskusnom fóre Reddit, „S meškaním vieme spraviť len málo.“

Podľa pilota čím dlhší je let, tým skôr sa dá meškanie zmierniť, no stále ide najviac o 5 až 10 minút. Ak teda let mešká celú hodinu, je vysoká pravdepodobnosť, že lietadlo pristane s rovnakým meškaním.

Čo sa deje počas meškania

Ani dobiehanie zameškaného času nie je také priamočiare ako by sa mohlo zdať. V prípade, že sa odlet oneskorí, dispečeri môžu prispôsobiť jeho trasu tak, aby bola priama alebo kratšia. Nedochádza však k zrýchleniu letu.

Pilot by teoreticky mohol urýchliť let stroja vo vzduchu, no ako pre portál Condé Nast Traveler uviedol pilot Nick Anderson, nebolo by to hospodárne. Lety sú totiž primárne navrhnuté tak, aby boli čo najrýchlejšie a zároveň najlacnejšie.

„Bola by to záťaž nielen pre rozpočet, ale aj pre životné prostredie,“ tvrdí Anderson.

Pri rýchlejších letoch lietadlo spaľuje viac paliva, čo stojí viac peňazí a viac poškodzuje prírodu. Piloti preto siahajú po tejto možnosti len v nevyhnutných prípadoch, napríklad ak hrozí, že pasažieri zmeškajú nadväzujúci let.

Ako sa vyhnúť meškaniu

K meškaniu letov najčastejšie dochádza v najrušnejšom období počas letných prázdnin a v rámci popoludňajších letov.

„Letné prázdniny zvyšujú dopyt po lietaní, s čím súvisia viaceré problémy,“ približuje pre portál The Points Guy pilot Charlie Page.

Najlepší spôsob, ako sa vyhnúť meškaniu letov, je lietať v skorších častiach dňa. Prvé meškanie totiž zdržiava aj každý nasledujúci let, čo sa zvykne premietnuť najviac do popoludňajších a večerných spojov.