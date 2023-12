Americká herečka Kim Basingerová má 70 rokov

Narodila sa 8. decembra 1953 v meste Athens v americkom štáte Georgia v rodine hudobníka a tanečnice. Ako sedemnásťročná zvíťazila na súťaži krásy Junior Miss Georgia, čo jej umožnilo preniknúť do sveta módy. Odsťahovala sa do New Yorku a venovala sa modelingu, ocitla sa aj na titulke magazínu Playboy. Popri práci modelky však študovala herectvo na Neighborhood Playhouse.

Jej sen o hereckej kariére sa začal napĺňať v roku 1976, keď dostala menšiu úlohu v televíznom seriáli Gemini Man. Prvú hlavnú ženskú postavu stvárnila v ďalšom televíznom projekte Dog and Cat (1977). V roku 1981 sa z televízie prepracovala na filmové plátno, keď sa v hlavnej úlohe predviedla v snímke Hard Country.

O dva roky neskôr si zahrala po boku Seana Conneryho v neoficiálnej bondovke Nikdy nehovor nikdy (Never Say Never Again, 1983), ktorú režíroval Irvin Kershner. Status neoficiálna bondovka získala preto, lebo ide o remake Conneryho klasiky Thunderball z roku 1965.

Richard Gere sa stal jej filmovým partnerom vo filme Nemilosrdne (No Mercy, 1986), ktorú režíroval Richard Pearce. Gere a Basingerová si spoločne zahrali aj v romantickej dráme Mrazivá vášeň (Final Analysis, r. Phil Joanou, 1992).

Medzi hollywoodske hviezdy sa definitívne zaradila po stvárnení krehkej Elizabeth v erotickej snímke režiséra Adriana Lynea 9 a 1/2 týždňa (Nine 1/2 Weeks) z roku 1986. V úlohe zvodcu v snímke o vášni, ktorá sa vymkne kontrole, sa predstavil Mickey Rourke.

Tim Burton si Basingerovú vybral do svojho filmu Batman (1989), v ktorom si už populárna herečka zahrala po boku nemenej slávnych kolegov - Jacka Nicholsona a Michaela Keatona.

So svojim dnes už exmanželom Alecom Baldwinom si prvýkrát zahrala v romantickej komédii režiséra Jerryho Reesa The Marrying Man (Muž na ženenie, 1991). Druhýkrát si spoločne zahrali v akčnej snímke Útek do Mexika (The Getaway, r. Roger Donalddson, 1993).

Oscara a Zlatý glóbus v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dostala Basingerová za stvárnenie exkluzívnej prostitútky Lynn Brackenovej v kriminálnej dráme L.A. – Utajené skutočnosti (L. A. Confidential) z roku 1997. V oceňovanej snímke režiséra Curtisa Hansona si zahrali aj Kevin Spacey a Russell Crowe.

Po oscarovom úspechu sa Basingerová predstavila v hlavných úlohách vo filmoch ako Snívala o Afrike (I Dreamed of Africa, r. Hugh Hudson, 2000), 8. míľa (8 Mile, r. Curtis Hanson, 2002) či Dvere v podlahe (The Door in the Floor, r. Tod Williams, 2004).

Prvú dámu USA si zahrala po boku Michaela Douglasa v thrilleri The Sentinel (Strážca, r. Clark Johnson, 2006). Rolu spisovateľky závislej na hazardných hrách stvárnila v dráme Hazard (Even Money, r. Mark Rydell, 2006). Vo filme režiséra Gregora Jordana The Infomers z roku 2008 sa pred kamerou druhýkrát stretla s Mickeym Rourkom. V tom istom roku stvárnila aj jednu z hlavných postáv v americko-argentínskej dráme Spálené životy (The Burning Plain, r. Guillermo Arriaga).

V rokoch 2017 a 2018 mohli Kim Basingerovú vidieť diváci v pikantných snímkach Päťdesiat odtieňov temnoty (Fifty Shades Darker) a Päťdesiat odtieňov slobody (Fifty Shades Freed), ktoré režíroval James Foley.