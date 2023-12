Ako nestratiť kufor pri lietaní: 4 tipy pre každého cestovateľa

Lietanie lietadlom je jeden z najpohodlnejších spôsobov cestovania do vzdialených krajín. Na rozdiel od cestnej alebo lodnej prepravy výrazne skracuje čas strávený cestovaním, no jeho značnou nevýhodou je možná strata batožiny.

Ako sa poistiť proti takémuto riziku? Existujú prinajmenšom 4 rady, ktoré vám pomôžu.

Priame lety

Foto: MiniStocker/Shutterstock.com

Lety bez prestupov sú síce drahšie, ale výrazne obmedzujú riziko straty batožiny, keďže nie je nutné ju prekladať medzi lietadlami.

Letový plán

Foto: RAGMA IMAGES/Shutterstock.com

V prípade, že dôjde k najhoršiemu, a váš kufor naložia do lietadla smerujúceho do neznámej krajiny, letiskovej obsluhe pomôžete priložením letového plánu priamo do batožiny.

GPS

Foto: Wachiwit/Shutterstock.com

GPS lokátor je užitočná pomôcka, ktorá dokáže zistiť polohu vašej batožiny, nech už sa nachádza kdekoľvek vo svete. Stačí ho uložiť dovnútra kufra a sledovať jeho polohu pomocou mobilu alebo tabletu.

Fotografie batožiny

Foto: Emily frost/Shutterstock.com

Pred odletom si zakaždým odfoťte batožinu. V prípade straty môžete fotografie poskytnúť letiskovému personálu, ktorý ju tak ľahšie identifikuje.