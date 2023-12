Jubilant Pavol Hammel: Keď funguje spätná väzba s publikom, teším sa dvojnásobne

„Na niektorých koncertoch tieto zľudovelé hity nehrávam veľmi, to skôr na eventoch alebo keď chcú ľudia tieto skladby ako tretí prídavok, tak to môžem dať. To však ale neznamená, že ich nerád spievam. Prajem každému autorovi alebo interpretovi, aby mal aj po 50-tich rokoch nejaký hit, ktorý si ľudia pamätajú a vedia si ho dokonca zaspievať, to je úžasný pocit,“ vyznal sa pre TASR Pavol Hammel.

Na hudobnej scéne pôsobí už 60 rokov, ale stále miluje živé koncerty a vystúpenia pred publikom. „Priorita je v rozdávaní radosti, aspoň ja to tak cítim, lebo keby nefungovala spätná väzba medzi publikom a mnou, či už v éteri alebo priamo na koncerte, tak asi by som to už nerobil. Ale keď to funguje, tak sa teším dvojnásobne. Lebo tú energiu, ktorú ja tam dám, dostanem hneď naspäť, v tom okamihu,“ zdôraznil umelec.

Dnes (7. decembra) bude mať Pavol Hammel, stálica slovenskej populárnej hudby, spevák, gitarista, skladateľ, producent, ale aj výtvarník 75 rokov.

Pavol Hammel sa narodil 7. decembra 1948 v Bratislave. Pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho otec bol huslista v Slovenskom národnom divadle (SND). Už v detstve navštevoval v Základnej umeleckej škole hodiny hry na husliach a bol členom orchestra Železničiarskeho umeleckého súboru. V 16-tich rokoch začal hrať na gitare, ktorá sa stala jeho nerozlučným súputníkom na ceste životom.

V roku 1972 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Hoci už bol v tom čase známy spevák a hudobník, pre štúdium na vysokej škole sa rozhodol preto, lebo - ako hovorí - „veľmi som neveril tomu, že sa dá uživiť hudbou“.

V roku 1963 založil Skupinu Prúdy, ktorá patrí medzi prvé big beatové skupiny na Slovensku. Zlomovým okamihom v kariére Pavla Hammela sa stal debutový album Zvoňte zvonky (1969). Považuje sa za jeden zo základných albumov modernej slovenskej populárnej hudby.

Prúdy - Zvoňte zvonky

Spolu s Mariánom Vargom sa v roku 1972 podpísal pod vznik mimoriadne invenčnej a originálnej piesňovej poetiky, ktorú ponúkol výnimočný album Zelená pošta.

Diskografia Pavla Hammela je značne bohatá. Jeho rozmanitú tvorbu dopĺňa napríklad aj spolupráca na hudbe do prvého pôvodného slovenského rockového muzikálu Cyrano z predmestia (1977) na texty Jána Štrassera a Kamila Peteraja.

Zatiaľ posledný autorský album z roku 2020 nazval Srdce bez anjela. Obsahuje celkovo 10 piesní, autorom hudby je výlučne Pavol Hammel, textami prispeli Kamil Peteraj, Boris Filan, Vlado Slivka a Marián Zima.

Takmer tragickým sa stal pre Pavla Hammela 28. júl 1976, kedy sa druhýkrát narodil. V tento deň mal totiž cestovať lietadlom IL 18 z Prahy do Bratislavy, ale do lietadla, ktoré sa zrútilo do jazera na bratislavských Zlatých pieskoch, nenasadol: „Nechcem to rozpitvávať - jednoducho som v noci nespal, na letisku som zaspal a lietadlo ráno odletelo. Myslím si, že bol pri mne anjel strážny, a myslím si, že stále pri mne je, tak ho nechcem nahnevať, budem radšej ticho a teším sa, že som to prežil.“

Už niekoľko rokov sa popri profesionálnej hudobnej kariére veľmi úspešne venuje aj maľovaniu. „K výtvarnému umeniu som mal vždy blízko, pretože mám veľa kamarátov výtvarníkov, dokonca som aj zbieral diela našich výtvarníkov. Takže, maľovanie prišlo tak nejako samočinne, spontánne. Určite by som nerád písal knihy, lebo to neviem, takže mi prischlo výtvarné umenie a robím to rád,“ spresnil jubilant.

Prúdy - Medulienka

Za svoju umeleckú činnosť získal Pavol Hammel titul Zaslúžilý umelec, v januári 2018 si prevzal Krištáľové krídlo v kategórii Mimoriadne ocenenie a v roku 2019 sa stal držiteľom Veľkej ceny SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) za celoživotné dielo.

V roku 1964 mala skupina Prúdy prvý koncert, čiže na budúci rok uplynie od tohto okamihu 60 rokov. Aké sú teda najbližšie plány jubilujúceho hudobníka: „Mám takú pesničku Život je na to, aby sa žil! - a robím preto všetko. Na budúci rok, keďže hovoríme o šesťdesiatich rokoch, ktoré už pôsobím na umeleckej scéne v tomto žánri, tak so skupinou Prúdy, ktorá je so mnou spätá - ona prešla rôznymi zmenami, rôznymi hráčmi, muzikantmi, inštrumentalistami, len ja som stále zostával - tak zostavím skupinu, ktorá najvýraznejšie zabojovala počas tých šesťdesiatich rokov, takže by sme spravili viac koncertov v priebehu apríla - mája,“ prezradil zo svojich plánov pre TASR Pavol Hammel.