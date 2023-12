Video: Americký politik rozprával o emisiách, keď došlo k zvláštnej nehode

Osobitný vyslanec americkej vlády pre klimatické otázky bol obvinený z toho, že uprostred svojho prejavu, v ktorom vyzýval na zníženie emisií, vypustil črevné plyny. 79-ročný bývalý minister zahraničných vecí John Kerry v nedeľu diskutoval na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP28 v Dubaji, keď došlo k zvláštnemu incidentu.

It seems John Kerry should cut down on his greenhouse gases



A loud fart sound can be heard as John Kerry is lecturing about the #ClimateScam.



You be the judge, did Kerry fart? pic.twitter.com/cjFpMRI4lA