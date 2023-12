Mali by ste si dať pozor na tento čoraz populárnejší obchod z Číny, prináša viaceré riziká

Možno už aj vás na sociálnych sieťach zaplavili oranžové reklamy propagujúce extrémne lacné produkty, ktoré si môžete kúpiť z Číny. Podobné obchody aj na našom trhu pôsobia už roky a mnohé z nich sa tešia obrovskej popularite. Viete si nakúpiť takmer všetko od jednoduchých vecí až po elektroniku a iné. S týmto obchodom je ale situácia trochu iná a experti varujú pred niekoľkými nástrahami.

Čo je Temu?

Foto: yanishevska/Shutterstock.com

Ide o obchod s názvom Temu, ktorý vlastne funguje ako trhovisko zhromažďujúce obrovské množstvo predajcov z Číny, od ktorých si môžete niečo priamo objednať. Keďže Temu obsahuje také veľké množstvo predajcov, môže fungovať aj na menšej provízii za predaj. V závislosti na druhu tovaru tak môžete dostať naozaj obrovské zľavy oproti tradičným obchodom. Tie bývajú pokojne aj viac ako 50%, v niektorých prípadoch dokonca viac ako 90% v porovnaní s cenami v tradičných obchodoch u nás. Vy však nenakupujete od Temu, ale od tretej strany, pričom Temu len sprostredkováva tento obchod.

Obchod sa rozbehol v priebehu tohto roka a ponúka dodanie na Slovensko, aj keď si teda na produkty počkáte pomerne dlho, približne 2 týždne. Je to legitímny obchod, ktorý dokonca ponúka možnosť vrátiť tovar do 90 dní. Keďže však Temu nie je predajcom, nespadá pod tradičné pravidlá na ochranu spotrebiteľov a má vlastné pravidlá. Taktiež skúsenosti zákazníkov, ktorí tam nakúpili, sa zatiaľ veľmi rôznia a neraz sú aj negatívne. Ľudia sa sťažujú na to, že produkt, ktorý dostali, nezodpovedá popisu, prípadne produkty prišli poškodené alebo dokonca kvalita nezodpovedá tomu, aká by mala byť. Otázna je aj originalita. Zatiaľ len značky Xiaomi a Lenovo oficiálne potvrdili, že tam predávajú svoje produkty. Zástupca HP pre ZDNET povedal, že nedokáže potvrdiť, či sú HP produkty v obchode od autorizovaných predajcov alebo ide o autentické HP produkty.

Problém je aj v aplikácii

Foto: T. Schneider/Shutterstock.com

Na Temu môžete nakupovať niekoľkými spôsobmi. Prvým je tradičný nákup cez internetovú stránku obchodu. Druhou možnosťou je nákup cez aplikáciu. V oboch prípadoch však musíte byť prihlásení. Experti zdvíhajú varovní prst najmä pri nákupe prostredníctvom mobilnej aplikácie Temu. Analytická spoločnosť Grizzly Research sa na ňu bližšie pozrela a prišla so zistením, že aplikácia obsahuje aj množstvo malvéru a spyvéru. Teda programov, ktoré vám môžu narobiť veľké problémy rôznym spôsobom.

Prípadným útočníkom totiž dokážu dať prístup k takmer všetkým dátam vo vašom telefóne. Toto je riziko, pred ktorým bezpečnostní experti varujú neustále, takže by ste mali zvážiť, či chcete mať takúto aplikáciu vo svojom telefóne. Nepomáha ani to, že pri prihlasovaní aplikácia neponúka dvojfázové overenie, čo je už dnes štandardom. Navyše podobné varovania neprichádzajú len od Grizzly Research. Americká vláda taktiež zákazníkov varuje pred rizikom po tom, čo bola aplikácia čínskeho online obchodu Pinduoduo (materskej spoločnosti Temu) stiahnutá z Google Play obchodu.

Toto vyvoláva mnohé obavy. V prvom rade existuje riziko, že sa k údajom z vášho telefónu dostanú útočníci. V druhom rade je tu aj riziko, že Temu zbiera dáta o svojich zákazníkoch a my už nevieme, ako s nimi narába. Spoločnosť sa však vyjadrila, že získane dáta nepredáva ďalej a používa ich len na zlepšenie možností nákupu a celkového procesu nákupu pre zákazníkov. Takže ak už by ste na Temu chceli nakúpiť, použiť internetovú stránku sa javí byť ako bezpečnejšia možnosť, aj keď stránka o vás stále môže zbierať dáta.

Za nízkou cenou môžu byť aj etické problémy

Foto: humphery/Shutterstock.com

Martyn James, britský expert na práva spotrebiteľov, tiež dvíha varovný prst a to aj vzhľadom na ceny: "Ak je to také lacné, aké dobré to môže byť?" Ako sám hovorí, za posledný rok počul veľa sťažností na podobné obchodné platformy. Tie predávajú závratné množstvo tovaru online za také nízke ceny, že sú sotva predstaviteľné. Títo predajcovia sú podľa jeho slov majstrami v cielenom predaji, zaplavujú sociálne siete dobre cielenými reklamami, aby upútali pozornosť ľudí náchylných k impulzívnym nákupom.

Ľudia si totiž povedia, čo môžu stratiť, ak si kúpia niečo takto lacné. Faktom však je, že ak zoberiete do úvahy aj ďalšie faktory, nie je to také lacné, čo dokazujú aj negatívne recenzie nespokojných zákazníkov. Nesťažujú sa len na kvalitu tovaru, ale aj na proces jeho vrátenia, keď sa niečo pokazí, a na vrátenie peňazí.

No a potom je tu ešte otázka etiky. Podľa správ amerických zákonodarcov existuje "mimoriadne vysoké riziko", že obchod predáva tovar, pri výrobe ktorého sa využíva nútená práca. Vyšetrovanie síce stále prebieha a nič nebolo preukázané, avšak je to ďalšia vec, ktorú by ste pri zvažovaní nákupu niečoho lacného mohli zobrať do úvahy.