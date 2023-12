Video: Toto sa stane, keď namočíte umelý vianočný stromček do vody

Nemalo by byť žiadnym prekvapením, že tak ako každý iný predmet v domácnosti, aj umelé vianočné stromčeky sa časom zašpinia. Zdá sa však, že len málokto vie, ako ich čistiť. Používateľka sociálnej siete TikTok sa rozhodla podeliť o svoje zistenia z umývania stromčeka.

Mari Smith naplnila vaňu mydlovou vodou a potom do nej namočila jednotlivé vetvičky. Keď sa pena stratila a vetvičky boli dostatočne dlho namočné, ukázalo sa, že voda sa po nich zafarbila na hnedo. Video videli milióny ľudí na TikToku a mnohí z toho ostali zhnusení.

Viacerí sa videom inšpirovali a tiež sa pokúsili vyčistiť svoje stromčeky. V tomto videu išlo o starý stromček z 90. rokov, ktorý bol na hodinu namočený vo vode s čističom na textil a esenciálnymi olejmi. Podľa autorky videa stromček nestratil farbu a vyzeral aj voňal úžasne.

wash my Christmas tree pt. 2 a few q and a 1.not a lighted tree 2. tree is from the 90s 3. no rust and cleaned prior rust spots as far as I can see 4.the color did not bleed 5. I used 4 scoops of @OxiClean and essential oils in tobacco vanilla, peppermint and clove 6. I used lukewarm water and soaked it for an hour ish 7. Do I recommend?? yes! the smell alone and how soft and new it looks 100% worth the mess

Ako správne čistiť vianočný stromček

Predtým, ako pobežíte do kúpeľne, aby ste vydrhli váš stromček, odborníci na čistenie tvrdia, že by ste sa tomu mali v skutočnosti vyhnúť, najmä ak chcete, aby vám vydržal čo najdlhšie. Odborníčka na upratovanie Emily Barronová hovorí, že hoci sa kúpanie stromčeka môže zdať lákavé, mohlo by viesť k väčšej škode ako úžitku. Často totiž stromčeky obsahujú kov, drôty a látky, ktoré nie je vhodné ponoriť do vody.

Odborníčka odporúča pravidelné utieranie prachu prachovkou alebo mäkkou handričkou, ktorá pomôže odstrániť povrchový prach. V prípade ťažko prístupných miest môžete použiť plechovku so stlačeným vzduchom, aby ste odfúkli prach bez toho, aby ste narušili konštrukciu stromu.

Interiérová dizajnérka Francesca Harrisová pre Metro.co.uk uviedla, že svoj umelý stromček čistí handričkou z mikrovlákna, prachovkou alebo hubicou vysávača na prach. Svoj stromček tiež našuchorí, aby sa prach dostal z listov na podlahu, kde ho môže po postavení stromčeka vysať vysávačom, tento trik môžete použiť aj na vence a girlandy.