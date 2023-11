Najlepší spôsob, ako sa nepošmyknúť na ľade: Za túto radu nedáte ani cent

Súčasťou zimy sú nielen romanticky zasnežené stromy a kopce, ale aj nánosy snehu na cestách a chodníkoch, pod ktorými sa navyše skrýva nebezpečný ľad. Väčší pozor na cestách by si mali dávať nielen motoristi, ale aj chodci, ktorí práve v tomto období častejšie trpia na zlomeniny a odreniny po páde na ľade.

Spoľahlivú ochranu pred ľadovými povrchmi nepredstavuje ani zimná obuv. Ak preto nechcete investovať do špeciálnych topánok alebo horolezeckých pomôcok, nechajte si poradiť od Škótky, ktorá navrhuje lacné a ľahko dostupné riešenie.

Video Mel si na TikToku získalo už viac ako milión pozretí. Matka dvoch detí v ňom prezrádza, že spoľahlivú ochranu pred pádmi na ľade predstavujú obyčajné staré ponožky. Tie stačí natiahnuť na vrch topánok, a môžete smelo vykročiť na ľadovú plochu.

Diskusia v komentároch poukázala na azda jediný nedostatok tohto riešenia – treba počítať s tým, že sa nevyhnete pozornosti okolia. „Deti by boli zhrozené, ak by som po ne takto prišla do školy,“ tvrdí jedna z komentujúcich.

Vyskúšate túto zimu trik s ponožkami aj vy?