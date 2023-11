Napínavý príbeh za najdesivejšou fotkou z vesmíru: Toto ste o nej nevedeli

Nejde o žiadny sci-fi film. NASA na zábere, ktorý označuje za „najdesivejšiu fotografiu z vesmíru“, skutočne zachytila astronauta pri tom, ako sa vznáša vo voľnom vesmíre bez akéhokoľvek pripojenia k vesmírnej lodi.

Stredobodom fotografie je americký astronaut Bruce McCandless II. Fotografiu zhotovili 7. februára 1984 z raketoplánu Challenger.

V NASA vládla napätá atmosféra

McCandless priblížil, že v ten deň vládlo v pozemskej centrále NASA napätie. Spolu s kolegom Bobom Stewartom plánovali voľný pohyb po vesmíre, ktorý im umožnila pohonná jednotka pripevnená ku skafandru. Astronauti tak vďaka nej môžu „lietať“ v blízkosti raketoplánu aj bez istenia.

V rozhovore pre denník The Guardian McCandless ešte v roku 2015 prezradil, že na čele misie stála jeho manželka, ktorá dohliadala na jej chod zo Zeme. Atmosféra však bola napätá.

„Chcel som povedať niečo v štýle Neila [Armstronga], keď pristál na Mesiaci, tak som zahlásil 'Možno to bol malý krok pre Neila, ale pre mňa je to teda riadny skok.' To zľahčilo napätie,“ spomína astronaut.

LA FOTOGRAFÍA ESPACIAL MÁS ATERRADORA DE LA HISTORIA



McCandless ďalej žartoval o tom, ako chcel vo vesmíre nájsť vákuové ticho, no nepodarilo sa mu to kvôli desiatkam hlasov znejúcich z vysielačky. Počas prechádzky vesmírom tiež údajne nevnímal obrovskú rýchlosť, akou sa pohyboval (rýchlosť Challengera vo vesmíre bola približne 28 900 kilometrov za hodinu).

„Prechádzka trvala šesť hodín a 45 minút a po celý čas som zostal v blízkosti lode,“ vysvetlil McCandless. „Plával som rýchlosťou 18 tisíc míľ za hodinu, ale neuvedomoval som si to, lebo aj loď sa pohybovala tak rýchlo.“

McCandless si uvedomil rýchlosť svojho pohybu až po tom, ako sa pozrel dole na Zem. „V jednom momente som pod sebou uvidel floridský polostrov. Keďže ho poznám, dodal mi pocit bezpečia.“