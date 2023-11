Google varuje: Toto by ste nemali robiť, ak nechcete prísť o svoje dáta

Dáta dnes už nemusíme ukladať lokálne vo svojich počítačoch, ale môžeme k nim mať kedykoľvek prístup odkiaľkoľvek vďaka tomu, že sú uložené vo vzdialených dátových centrách. Využívanie takýchto takzvaných cloudových služieb má svoje obrovské výhody, no tiež nástrahy a tou najväčšou je riziko straty vašich cenných dát. Práve to je chyba, ktorú v poslednej dobe hlásili viacerí používatelia Google služieb, konkrétne služby Google Disk. To je jedna z najobľúbenejších a najpoužívanejších cloudových platforiem.

Nie je známe, čo túto stratu dát spôsobuje a či to náhodou nesúvisí s mazaním neaktívnych Google účtov, ku ktorým spoločnosť v blízkej budúcnosti pristúpi. To sa však bude týkať len účtov, ktoré neboli aktívne aspoň 2 roky. túto chybu hlásia aj aktívni používatelia.

Zdá sa však, že sa to týka špecifickej skupiny používateľov. Konkrétne tých, ktorý na počítačoch so systémom Windows či Mac využívajú aplikáciu Disk pre počítače. To potvrdil aj zástupca spoločnosti Google na oficiálnej stránke s podporou, ktorý zároveň dodal, že spoločnosť už pracuje na vyriešení tohto problému a keď bude mať viac informácií k tejto veci, zverejní ich. Zdá sa tiež, že sa chyba týka starších verzií od 84.0.0.0 po 84.0.4.0.

Foto: Nopparat Khokthong/Shutterstock.com

Zatiaľ ale poskytol aj niekoľko rád. V prvom rade je dôležité, aby používatelia tejto aplikácie neklikali na tlačidlo „odpojiť účet“. Problémom je, že pôvodne podpora spoločnosti Google práve toto radila používateľom, ktorí čelili problému so stratou dát.

V druhom rade si musíte dať pozor na to, aby ste zo svojho počítača nemazali a ani nepresúvali priečinky s dátami tejto aplikácie. Konkrétne sú to priečinky:

Pre Windows

%USERPROFILE%AppDataLocalGoogleDriveFS

Pre Mac

~/Library/Application for MacOS

Medzičasom si rady začali zdieľať aj samotní používatelia a zdá sa, že niektorým sa stratené dáta podarilo obnoviť. Jeden z týchto tipov je odinštalovať aplikáciu a znova nainštalovať staršiu verziu. Ak teda táto chyba postihla aj vás a prišli ste o svoje dáta, môžete to vyskúšať.