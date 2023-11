Scholz napriek rozpočtovej kríze sľúbil modernizáciu nemeckej ekonomiky

Ústavný súd vyhlásil presunutie nevyužitých 60 miliárd eur z finančnej pomoci počas pandémie ochorenia COVID-19 do klimatického fondu za neplatné. Vláda v Berlíne tak musí nájsť inde financie na projekty podporované z klimatického fondu v roku 2024.

Scholz sa vo svojom prejave v parlamente zaviazal, že

vláda sa bude snažiť „čo najrýchlejšie“ vyriešiť rozpočtovú krízu a nájsť financie na zelené iniciatívy a podporu priemyslu.

Verdikt súdu vyvolal obavy z ďalšieho oslabenia nemeckej ekonomiky. Firmám v krajine hrozí, že prídu aj o podporu v podobe stropu na ceny energií, čo zníži ich konkurencieschopnosť vzhľadom na dotácie inde vo svete.

Kancelár uviedol, že vláda bude aj napriek problémom s rozpočtom pokračovať v investíciách do dlhodobej transformácie ekonomiky, keďže jej zanedbanie by bolo „vážnou, neodpustiteľnou chybou“.

„Táto modernizácia je potrebná a správna,“ zdôraznil Scholz, podľa ktorého sa tak vytvoria podmienky pre dobré pracovné miesta a silné hospodárstvo. Dodal, že len ak sa Nemecko zmodernizuje, bude schopné silne reagovať na nepredvídané krízy v budúcnosti.

Spolkové krajiny majú najväčší záujem o investície v oblastiach, ako sú polovodiče, továrne na batérie či výroba ocele spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Modernizácia ekonomiky bola jedným z kľúčových bodov koalície, ktorú tvoria Scholzovi sociálni demokrati (SPD), zelení a propodnikateľskí slobodní demokrati (FDP).

Scholz v parlamente povedal, že vláda ukončí zastropovanie cien energií v závere tohto roka, ale sľúbil, že zareaguje rýchlo a bude konať, ak ceny opäť stúpnu.

Ponechal však otvorenú otázku, či sa vláda pokúsi v roku 2024 opäť pozastaviť v ústave zakotvené dlhové brzdy, po čom volajú niektorí z jeho koalície, ale opozícia by to mohla napadnúť na súde.

Kancelár v Bundestagu uviedol, že jeho vláda spolupracuje s parlamentom na „čo najrýchlejšom“ zostavení rozpočtu na rok 2024, ktorý by mohol zahŕňať aj obmedzenie výdavkov.

Zdôraznil podporu Ukrajine po tom, ako nedávne rozpočtové turbulencie vyvolali otázky o tom, koľko vojenskej pomoci je Berlín ochotný poskytnúť Kyjevu. Scholzova vláda sa zaviazala v budúcom roku zdvojnásobiť podporu na 8 miliárd eur.

„Je tiež jasné, že nesmieme poľaviť v podpore Ukrajiny a pri prekonávaní energetickej krízy. To by nebolo zodpovedné, ohrozilo by to našu budúcnosť,“ povedal.

Nemecká ekonomika zápasí s problémami. Panujú obavy, že po verdikte súdu, ktorý zablokoval financie na projekty v oblasti obnoviteľnej energie, a po ukončení cenového stropu na energie pre spoločnosti a spotrebiteľov sa jej výkon môže ešte viac spomaliť.

Kancelár pritom neposkytol podrobnosti o tom, kde chce vláda vziať chýbajúce financie.