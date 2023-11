Lednický: Zaradenie Nemocnice Bory do III. úrovne odráža realitu

Nemocnica by bez zaradenia do III. úrovne nemohla vykonávať viaceré výkony, v ktorých je v súčasnosti etablovaná. Vyplýva to z vyjadrenia generálneho riaditeľa Penta Hospitals International Petra Lednického, ktorý vedie aj Nemocnicu Bory.

„Naše námietky proti zaradeniu nemocnice do úrovne II boli prerokované radou pre tvorbu siete ministerstva zdravotníctva, tá ich uznala ako opodstatnené a na základe toho odporučila ministerke preradiť nemocnicu do úrovne III,“ skonštatoval. Nemocnica podľa neho v súčasnosti stabilne poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. „Jej pôsobenie je teda v rámci kategorizácie plne v zmysle úrovne III,“ podotkol.

Bratislavská spádová oblasť bola podľa riaditeľa podhodnotená. Poukázal na to, že výpočet spádu v prvokolovom rozhodnutí nepočítal s tými, ktorí v Bratislave oficiálne bydlisko neuvádzajú, ale čerpajú tam zdravotnú starostlivosť. „Sumárny počet ľudí, ktorých obvyklá adresa a miesto čerpania zdravotnej starostlivosti je Bratislava, vysoko presahuje 900.000 obyvateľov. V Bratislave to vytvára nutnosť dvoch nemocníc trojkovej úrovne v rámci optimalizácie siete nemocníc a spád Nemocnice Bory podstatne prevyšuje minimálnu hranicu 450.000 ľudí,“ povedal.

Nemocnica už v súčasnosti podľa Lednického poskytuje medicínske programy, z ktorých viacero je na úrovni koncových terciárnych pracovísk. „Ak by bola zaradená do akejkoľvek nižšej úrovne, ako je úroveň III, nemohla by realizovať zdravotnícke výkony, v ktorých je už dnes etablovaná. Napríklad robotickú chirurgiu pri náročných onkologických diagnózach,“ uzavrel.

Ku kategorizácii nemocníc má mimoriadne rokovať parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Požiadala oň opozícia. Tá má podozrenia o nezákonnosti kategorizácie Nemocnice Bory a Kardiocentra Agel Košice-Šaca. Na mimoriadnom výbore čaká vysvetlenie od ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Tá reagovala, že o zaradení nemocníc do siete rozhodla na základe odporúčaní Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc.